Asia in rialzo, Wall Street parte al rallentatore e si affida alle previsioni del 93enne Warren Buffet

Prima dell’anno anche a Wall Street

Il 2023 a Wall Street comincia oggi. I futures sono leggermente positivi. Il 2022 è stato disastroso: il Nasdaq ha perso il 29%, Dow Jones il 6,42% e l’S&P500 il 16,27%. Per il nuovo anno sono partite le scommesse: gli ottimisti ricordano che Wall Street dal 1928 è sceso solo tre volte per due anni di seguito. I pessimisti rispondono che il secondo anno è stato peggiore del primo. Ma le scommesse non si fermano qui. Le altre riguardano le decisioni di Warren Buffett, l’oracolo di Omaha, che ad agosto compirà 93 anni. A Wall Street (e non solo) è considerato il miglior gestore del mondo. Lo ha dimostrato anche nel 2022 visto l’andamento di Berkshire Hathaway, la società d’investimento che ha fondato e di cui è ancora la guida. Le azioni di classe A, sono riuscite, comunque a chiudere l’anno in rialzo del 4% e le azioni di classe B il 3,3%. Un successo dovuto agli investimenti nel titoli petroliferi; Chevron e Occidental Petroleum. I dolori sono arrivati da Apple. Si tratta del maggior investimento del fondo (115 miliardi) che da solo vale il 40% del patrimonio.

Molto azionisti di Berkshire vorrebbero che rimanesse al timone il più a lungo possibile ma l’età Avanza. L’unica certezza riguarda la convinzione di Buffett di poter restare al timone della sua creatura fino all’ultimo istante. All’assemblea di aprile ha parlato per ben sei ore con la lucidità di sempre senza accennare a possibili successioni

ASIA: Borse per la maggiori parte in rialzo nel finale di quella che per molte è la prima seduta del 2023. In luce l’Hang Seng di Hong Kong, +1,3%, grazie al tech: Alibaba +2,7%. CSI300 dei listini di Shanghai e Shenzen +0,2%. Taiex di Taipei +0,6%. In Cina, l’attività manifatturiera ha sofferto in dicembre gli effetti delle restrizioni ai movimenti ammorbidite solo nella seconda parte del mese. L’indice PMI di Caixin è sceso a 49 da 49,4: il consensus era 49,1. Il rapport scrive che i direttori delle vendite sono cautamente ottimisti perché non ci dovrebbero più essere i lockdown.

PETROLIO: Il brent apre piatto a 80,2 dollari (-0.07%)

GAS: In rialzo a 81,150 euro a megawattora (+6,336%)

VALUTE: Euro sostanzialmente invariato a 1,06 sul dollaro

ORO: Chiusura in rialzo a 1.847 dollari (+1,17%)