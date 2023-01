Deboli le Borse asiatiche dopo i deludenti dati cinesi. Sorpresa per forte calo della popolazione

Borse Asiatiche in calo. La crescita cinese ai minimi di quarant’anni

Per la prima volta in più di 60 anni diminuisce la popolazione in Cina: meno 850 milioni a 1,41 miliardi. E’ il risultato della politica del figlio unico insieme al miglioramento delle condizioni di vita. Il prodotto interno lordo annuale risulta migliore delle attese, a +3%, ma si tratta di un dato sui minimi da 40 anni per il gigante asiatico. Il dato destagionalizzato è crescita zero. In dicembre la produzione industriale è salita del +3,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, di pochissimo sopra la stime del consensus. Le vendite al dettaglio sono scese dell’1,8% nell’ultimo mese dell’anno, molto meglio del meno 9% atteso dagli economisti. Per questo le borse della Cina sono deboli: CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen -0,2%. Hang Seng di Hong Kong -1%

La Corea tornerà all’energia nucleare

Il Kospi di Seul perde l’1%. Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha detto ieri che gli sforzi del Paese per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 si baseranno in parte sul ritorno all’energia nucleare. Yoon ha parlato durante un vertice con lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan negli Emirati Arabi Uniti, dove Seul sta contribuendo a realizzare la prima centrale atomica della Penisola Arabica. In questo modo la Corea del Sud potrebbe aggiudicarsi ricchi contratti di manutenzione e futuri progetti negli Emirati Arabi Uniti.

La Borsa di Tokyo rimbalza dopo due sedute di ribasso, indice Nikkei +1,3 in attesa delle comunicazioni della Banca Centrale

Oggi riapre Wall Street, il future del Nasdaq è in calo dello 0,3%.