Le Borse europee aprono piatte aspettando Powell. In luce Nexi e Diasorin

Piazza Affari, apertura stabile

In attesa delle parole del presidente della Fed, Jerome Powell, le Borse europee aprono in leggero ribasso. Il Ftse Mib, principale indice della Borsa di Milano, tratta intorno alla parità. Non molto diverso l’andamento delle altre Borse europee.. In Germania gli ordini all’industria sono saliti dell’1% in gennaio, il consensus si aspettava un calo dello 0,9%. L’Italia, secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dribbla la recessione. Nel quarto trimestre del 2022 il Pil ha subito una contrazione dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti.. Le parole di Giorgetti suggeriscono che il prodotto interno lordo italiano ha ricominciato a crescere nel primo trimestre di quest’anno, dato che tecnicamente un Paese viene considerato in recessione dopo due trimestri consecutivi di calo del Pil. A Piazza Affari in luce Nexi dopo i risultati e Diasorin promossa dagli analisti di Hsbc.

FINECO

Dato di febbraio per la raccolta gestita inferiore alle attese ma da inizio anno a 886 mln confermano le attese di una raccolta gestita intorno a 6 mld per il 2023. Websim ha una raccomandazione NEUTRALE target price 17,60 euro.