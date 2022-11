Borse europee piatte in attesa della Fed, l’analisi della giornata

L’analisi della giornata in Borsa

Borse europee hanno chiuso la seduta senza particolare slancio dopo l’avvio di Wall Street. L’attenzione degli investitori si concentra sulle minute della Fed in arrivo in serata. Fari puntati anche sui prezzi delle materie prime con il gas che rialza la testa dopo l’accordo sul price cap e il petrolio in netto calo. Sul fronte valutario l’euro sul dollaro è in lieve rialzo a 1,0337. L’indice d’area stoxx 600 avanza dello 0,44%.

In terreno positivo Londra (+0,2%) e Parigi (+0,3%). Piatte Francoforte e Madrid (+0,05%) così come Milano (-0,05%). I listini sono sostenuti dalle banche e dalle assicurazioni (+0,3%) e dal comparto tecnologico (+0,1%). In flessione le auto (-1,1%). Male anche l’energia (-0,3%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende a 78,5 dollari al barile (-3%) e il Brent a 85,64 dollari (-3%). Vendite sulle utility (-0,7%) con il prezzo del gas che sale a 127 euro al megawattora (+6,3%