Borse europee positive. Focus su banche centrali

(Teleborsa) – Chiude in rialzo Piazza Affari, al pari delle principali Borse Europee. Bilancio positivo per la borsa americana, dove l’S&P-500 vanta un progresso dello 0,54%. Il focus degli investitori resta concentrato sulle banche centrali: la prossima settimana tornerà a riunirsi il Consiglio direttivo della BCE, ma non sono attese novità sul costo del danaro. A fine mese, poi, toccherà al Fomc, il direttorio della Federal Reserve, e anche in questo caso non sono attesi rialzi sui tassi di interesse.

Sul mercato valutario, lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,29%. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,63%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-4,55%), che ha toccato 70,45 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,79%.

Tra i mercati del Vecchio Continente buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dello 0,74%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e Parigi avanza dello 0,40%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,42%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,48%, portandosi a 32.670 punti.

Il controvalore degli scambi nella seduta dell’8/01/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,14 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,28 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,48 miliardi.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben impostata Amplifon, che mostra un incremento del 3,40%.

Tonica Pirelli che evidenzia un bel vantaggio del 3,02%.

In luce Moncler, con un ampio progresso del 2,53%.

Andamento positivo per Nexi, che avanza di un discreto +2,31%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Saipem, che ha chiuso a -3,86%.

Preda dei venditori ENI, con un decremento del 2,96%.

Si concentrano le vendite su Tenaris, che soffre un calo del 2,09%.

Pensosa ERG, con un calo frazionale dell’1,44%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Alerion Clean Power (+4,47%), GVS (+4,41%), Anima Holding (+3,14%) e Philogen (+3,06%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su D’Amico, che ha chiuso a -1,84%.

Tentenna Saras, con un modesto ribasso dell’1,02%.

Giornata fiacca per Banca Popolare di Sondrio, che segna un calo dello 0,91%.

Piccola perdita per Fincantieri, che scambia con un -0,91%.