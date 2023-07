Borsa di Milano cauta, pesa l'andamento negativo dei tech

Giornata all’insegna della cautela le Borse europee e Piazza Affari. A pesare l’andamento negativo dei tech, mentre si guarda speranzosi all’avvio della stagione delle semestrali la prossima settimana. Nessuna variazione significativa per l’Euro/Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,113. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,33%. Il petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 76,48 dollari per barile.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,07%. Tra le principali Borse europee deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio pure Parigi.