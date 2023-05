La Borsa di Milano chiude in rosso. Brillano Tim e Leonardo

Giornata negativa per la Borsa di Milano e le altre principali Borse europee, con gli occhi rivolti ai dati d’inflazione di aprile negli Stati Uniti. Il focus è sul settore bancario per la diffusioni dei dati da parte di importanti istituti: Credit Agricole ha registrato un utile trimestrale in aumento grazie al balzo dell’area FICC (performance positiva anche in Italia), ABN Amro ha visto balzare l’utile a 523 milioni nel primo trimestre e ha superato le attese.

Brilla, invece, Tim, trainata dai conti del Brasile e nell’attesa della trimestrale italiana. E Leonardo, dove è stato nominato amministratore delegato Roberto Cingolani.

Sul fronte della politica monetaria, il governatore della Bundesbank Joachim Nagel ha detto che la BCE “non ha ancora finito con il rialzo dei tassi” e che “c’è ancora del lavoro da fare e dobbiamo continuare ad essere determinati”.

Per quanto riguarda i dati macro, la produzione industriale italiana a marzo ha registrato nuovamente un’inattesa flessione congiunturale. Confermata in leggero calo l’inflazione in Germania ad aprile 2023. (Teleborsa)