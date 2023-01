Le banche centrali ammosciano le Borse. Giù il gas aspettando l'inflazione Usa

La chiusura delle Borse di oggi

Le banche centrali rallentano il piccolo rally avviato con l’inizio del 2023. Milano lascia sul terreno lo 0,08% a 25.364 punti. Londra giù dello 0,40% a 7.693,70 punti, Francoforte – 0,15% a 14.770,45 punti e Parigi meno 0,55% a 6.869,14 punti. “I tassi di interesse dovranno ancora aumentare in modo significativo a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi da garantire il ritorno dell’inflazione al 2%”.

Lo ha detto Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo Bce, intervenendo a un convegno organizzato dalla Riksbank sull’indipendenza delle banche centrali Dalla stessa tribuna è intervenuto il governatore della Fed, Jerome Powell. Ha spiegato che è disposto a continuare con politiche anche impopolari pur di raffreddare i prezzi. Questo fa capire che non ci saranno grossi ribassi sui tassi di interesse, almeno nel breve periodo.

Anzi, emerge la volontà della Fed di portarli sopra il 5%. Non importa se tutto questo porterà l’economia in recessione. Questo non vuol dire che le due banche siano proprio d’accordo su tutto. La Bce, infatti, ha annunciato che adotterà una politica monetaria indirizzata alla transizione verde. La Fed non ci pensa nemmeno. La sfida è cominciata

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

L’andamento dei titoli segnalati questa mattina:

CUCINELLI

Risultati record. Oggi la società ha presentato la collezione uomo a Pitti Uomo. Il titolo ha consolidato i rialzi chiudendo a 70,95€ (-0,77%).

ENERGIA

Petrolio

In rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell’1,30% a 75,64 dollari al barile.

Gas

Prezzo in calo a 69,5 euro (- 6,463)%.

Bond

Chiusura in calo per lo spread a 191 punti rispetto ai 196 dell’apertura. Il tasso del decennale è al 4,21%.

Valute

L’euro passa di mano a 1,0730 dollari Gli investitori guardano all’inflazione di giovedì negli Usa.

Oro

Poco mosso a 1.876 dollari.