Piazza Affari rimbalza dopo il lunedì nero insieme alle altre Borse europee

La chiusura della Borsa di Milano

La Borsa di Milano corre, dopo la giornata nera di ieri, e recuperano parte delle perdite, mettendo a segno un rimbalzo che coinvolge tutte le piazze finanziarie del Vecchio continente. Piazza Affari è risultata la migliore con un rialzo del 2,4%. a 26,805 punti. Francoforte +1,8%,così come Parigi.

Boccata d’ossigeno a Wall Street

La tempesta innescata dal fallimento della Silicon Valley Bank si placa, facendo rapidamente rientrare i timori del contagio su scala globale. Il clou della seduta è stata l’inflazione Usa, risultata in linea con le attese (+0,4% a febbraio) ma ancora troppo alta a giudizio di molti osservatori. Vuol dire che settimana prossima la Fed ritoccherà i tassi di 25 punti cancellando i sogni di quanti speravano nello stop della stretta monetaria per arginare l’effetto Svb sui mercati mondiali. Il riscatto dei mercati passa anche per Wall Street dove il Nasdaq procede al galoppo. Migliorano anche gli altri indici nonostante la decisione di Moody’s di tagliare le stime del sistema bancario Usa con un giudizio “negativo”. Questo vuol dire che il mercato ha fiducia crede nello scudo alzato da Fed e Dipartimento del Tesoro per tutelare i depositi dei correntisti delle banche regionali in default.

Obbligazioni

Forte recupero dei rendimenti dei bond dell’Eurozona dopo il crollo di ieri provocato dalla corsa degli investitori in fuga dai mercati azionari verso le obbligazioni. Le vendite di oggi hanno penalizzato maggiormente i titoli piu’ forti dell’Europa. Per questo lo spread si stringe a 183 punto da 192. Il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) è arrivato al 4,30% dal 4,20% di ieri.

Petrolio

WTI è in calo del 2,4%.

Gas

Perde il 9% a 44,50 euro/mwh.





VALUTE

L’euro sul dollaro perde lo 0,1% a 1,072.

ORO

Ik ribasso dello 0,3% a 1.910 dollari.