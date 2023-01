L'inflazione Usa sbiadisce. L'Europa sale ma non esulta. Wall Street resta a guardare

Chiusura Borse: l’inflazione Usa scende come previsto, i mercati non si scaldano

L’inflazione Usa di dicembre era il dato più atteso di queste prime settimane del 2023. Sono state rispettate le previsioni visto che i prezzi sono scesi dal 7,1% al 6,5%. Tutto come previsto. Chi aveva sperato nel botto a sorpresa è rimasto deluso. Non a caso Wall Street ha cominciato a ballare: è partita in rialzo, poi è passata in negativo prima di recuperare. Il mercato si scontra contro i progetti della Fed che intende tenere i listini sotto pressione per evitare che parta una spirale di euforia che potrebbe alimentare la corsa dell’inflazione.

Il presidente della Federal Reserve di St. Louis, James Bullard è stato esplicito: “C’è troppo ottimismo sui mercati”, che credono che “l’inflazione tornerà senza problemi al 2%”. Invece, serve che i tassi d’interesse, ora al 4,25%-4,50%, salgano oltre il 5% “al più presto”. Più chiaro di così è difficile, Più lineare l’andamento dell’Europa rimasta sempre con gli occhi rivolti verso l’alto. Parigi e Francoforte hanno guadagnato lo 0,74%, Milano subito sotto (+0,73%) mentre Londra è salita dello 0,89% a 7.795 punti.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

L’andamento dei titoli segnalati questa mattina:

BANCA GENERALI

a raccolta netta a dicembre si è attestata a 640 milioni di euro, per un valore complessivo da inizio anno di oltre 5,7 miliardi. Il titolo ha guadagnato lo 0,73% a 34,59€

ENEL

Goldman Sachs alza il target price a 7,10 euro dopo l’annuncio che la Germania ha accettato gli Eurobond Green. Equita Sim conferma la raccomandazione Molto Interessante e il TP a 6,6 €. Secondo la stampa il Governo argentino sarebbe interessato a rilevare gli asset della distribuzione elettrica di Edesur. Nei giorni scorsi erano emerse le indicazioni di un possibile interessamento dell’imprenditore Bemberg (che già possiede una quota della società). Gli advisor dovrebbero essere nominati nelle prossime settimane. Il titolo ha guadagnato l’1,37% a 5,71€.

BOND

Il BTP scende sotto quota 4% di rendimento, circa venti punti base in meno di quel che valeva martedì alla chiusura. Il decennale tratta a 3,96%. Bund a 2,15%.

ENERGIA

Petrolio

Sesto giorno consecutivo di rialzo a 77,5 dollari il barile, ieri +3% in chiusura.

Gas

Il rialzo del 4% a 68 euro MWh.

VALUTE

Euro a 1,076 sul dollaro +0,1%.

ORO

Su nuovi massimi di periodo a 1.898 dollari l’oncia.