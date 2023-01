Christine Lagarde è la bestia nera di Piazza Affari e delle borse europee

Piazza Affari e gli altri mercati scendono tutrte le volte che prende la parola

Ormai è diventato un appuntamento fisso: parla Christine Lagarde e i mercati reasgiscono E’ accaduto oggi a Davos annunciando che che i tassi continueranno a salire a velocità sostenuta “fino a quando l’inflazione non sarà tornata al 2%. Dopo queste parole Piazza Affari e le altre borse hanno preso la strada del ribasso con perdite superiori all’1%. La mancanza di simpatia dei listini nei confronti della Lagarde era emerso fin dall’esordio. Già nella prima conferenza stampa come presidente della Bce aveva spaventato i mercati annunciando che “la chiusura degli spread” non era compito della Bce. La speculazione si era lanciata immediatamete sui Btp pronta a sbranarli. Il solito comunicato aveva cercato di rimediare ma fin da allora era stato chiaro che i listini titoli non erano la sua passione. Tanto meno adesso:l’eventuale momento di euforia provocato dall’impennata degli indici potrebbe alimentare la propensione ai consumi dei cittadini europei e quindi alimentare l’inflazione. Meglio quindi spegnere e sopire. L’antipatia ormai è un dato consolidato che non perde occasione di manifestarsi. “Li inviterei a rivedere le loro posizioni” dice rispondendo a una domanda sul possibile scetticismo dei mercati rispetto alla credibilita’ della strategia della banca centrale contro l’inflazione.

I falchi della Fed affilano gli artigli

Negli Usa i falchi della Fed continuano a tenere alta la tensione, malgrado gli ultimi dati macro segnalino un rilassamento dell’inflazione. I tassi d’interesse devono salire “al più presto” al 5% e poi seguire l’andamento dei dati macro, ha ribadito ieri il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard.

Il membro del board della banca centrale prevede poi che i tassi debbano salire fino al 5,25%-5,50% nel corso dell’anno. L’inflazione “probabilmente diminuirà nel 2023, ma non come previsto dai mercati finanziari”, ha aggiunto. Al momento, i tassi d’interesse sono al 4,25%-4,50%; la prossima riunione della Fed sarà tra due settimane: probabile un rialzo di 25 o 50 punti base.

Wall Street ha confermato di non essere ancora tornata in salute. Sia l’S&P500 (3.920) che il Nasdaq (10.957) non hanno ancora trovato la forza di superare le resistenze grafiche a 4.200 punti per il primo e 11.500/12mila punti per il secondo. L’indice MSCI World (-0,8%) ha chiuso la prima seduta negativa, dopo otto rialzi di seguito. Il bilancio da inizio anno resta ottimo: +4,30%.