Comprare e vendere oggi a Piazza Affari: sotto i riflettori Leonardo ed Enel

Piazza Affari vista in rialzo dello 0,3% prima dell’apertura

COMPRARE E VENDERE OGGI

ENEL:

Barclays alza il target da 7 a 7,5 euro, lunedì stacca l’anticipo sul dividendo di 0,20 eu, Comprare. Ieri ha chiuso a 5,73€. Ancora nuovi top di periodo. Il superamento della fascia 5,0/5,20 € ha dato, per Websim, nuovo impulso al rialzo.

LEONARDO:

Sopra 8,5€ Websim ha fatto scattare la strategia LONG sopra 8,5 euro in direzione 10€. Goldman Sachs ha alzato da Neutral a BUY il giudizio. Il TP è confermato a 11,7 €. GS vede tre ragioni per cui l’azione dovrebbe sovraperformare. In primo luogo la crescita significativa attesa per i budget della Difesa. Secondo, il fatto che per gli analisti la divisione Aerostrutture stia girando l’angolo, trainata dalle consegne di 787 e dell’andamento del traffico. Terzo, GS si aspetta che l’esecuzione del piano di medio termine sostenga ulteriormente la riduzione del debito e porti a un significativo aumento delle quotazioni, implicando che l’azione è sottovalutata.

SOTTO LA LENTE

FINANZA TECH

Ha avviato insieme a Crif un nuovo progetto in ambito open banking. Ne parla l’Aa Nicola Occhinegro nell’intervista a Bancaforte: “Noi lavoriamo con una piattaforma di intelligenza artificiale finalizzata all’elaborazione dei dati, per consentire agli investitori di selezionare le migliori opportunità di investimento e alle imprese di finanziarsi nel miglior modo possibile”.

RACING FORCE

Società fra i leader mondiali nel la sicurezza negli sport motoristici, sarà protagonista del leggendario Rally di Montecarlo, in programma dal 19 al 22 gennaio. Anche per questa stagione, la società sarà presente con i suoi brand OMP, Bell, Zeronoise e Racing Spirit, al fianco dei tre costruttori della classe principale Rally. Nell’ultimo decennio, OMP è stata parte di 19 titoli WRC (campionato del mondo di rally), e ora prosegue le collaborazioni con Toyota Gazoo Racing e Hyundai Motorsport, per la fornitura di tute e degli equipaggiamenti di sicurezza, quali sedili e cinture. Attraverso il marchio Bell, Racing Force Group vanta anche il legame con M-Sport Ford. Hyundai Motorsport e M-Sport Ford impiegano anche i sistemi di comunicazione audio realizzati dalla divisione del gruppo Zeronoise.

I PREFERITI

BANCA SISTEMA

1,68€ (+1,1%). Spinge su nuovi massimi di periodo. Il superamento di 1,7 eu, rafforzerà il movimento completando un movimento di medio periodo.

ERG

28,3€ -0,2%. Dopo 2 mesi di cali, i prezzi riconoscono la forte fascia di supporto in zona 28/26,5€ L’analisi tecnica consiglia l’acquisto.

NEXI

8,3€, prova ad allontanarsi dai minimi assoluti: il superamento di 8€ ha dato maggiore consistenza al rimbalzo.

ORSERO

(14,4 eu) +4,6%. Segnali di reazione all’interno di un trend di ritracciamento dai top assoluti segnati lo scorso settembre a 17,34 eu. Si rafforzeranno una volta superata zona 14,8/15,5 eu.

REPLY

120,8€, i prezzi accumulano da nove mesi sopra il forte supporto a 105/100 eu. Gli spazi di rialzo verso quota 170 € giustificano ancora acquisti.

TIM

A 0,26€ nuovo top di periodo. La rottura di zona 0,25 eu rafforza il quadro grafico: comprare. Per Equita Sim la decisione di de Puyfontaine di dimettersi dal cda otrebbe segnalare che il cda e il governo si stanno muovendo nella direzione della vendita di NetCo alla cordata guidata da Cdp piuttosto che nella direzione del demerger, supportata da Vivendi (rating HOLD, TP a 0,39 €).

TINEXTA

25,88€, completato un segnale rialzista che apre nuovi spazi, aggiungendo anche un tassello per arrivare al completamento di un movimento, di ben più alta portata.

WEBUILD

1,58€ Consolida sopra il supporto in zona 1,40/1,38 €.

WIIT

20,3€. Prova ad uscire dal consolidamento in corso da qualche settimana nella banda 17-19 eu, evento propedeutico alla ripresa del recupero partito dai minimi di settembre. L’analisi tecnica consigli l’acquisto. L’analisi fondamentale di- Equita Sim conferma BUY e il TP a 26 € dopo che il gruppo ha acquisito Global Access, una piccola realtà basata a Monaco e molto sinergica. Con questa operazione, notano gli analisti, Wiit “consolida la presenza in Germania, che ora vale il 55% dei ricavi del gruppo. Abbiamo incluso l’operazione nelle stime, “con un impatto del 3% sui ricavi 2024-2025 e dell’1-2% sugli utili, includendo i costi del recente minibond da 20 mln con cui Wiit può finanziare nuovo M&A.

TENDENZA

FTSE MIB (25.981).

Consolida su nuovi top di periodo. Superata la fascia 25.500/26mila punti, territorio spianato per tornare sui top del 2021 intorno a 27 mila.

PREVISIONI

Le Borse proseguono nel consolidamento dell’ottimo spunto di inizio anno, dovuto all’aspettativa di una moderazione del ritmo di rialzo del costo del denaro da parte delle banche centrali.

A Wall Street non si vedono segnali di spinta. L’S&P500 (3.990) oscilla intorno ai 4mila punti e dovrebbe quantomeno tornare sopra 4.200 punti per un allungo sui top asssoluti dell’anno scorso a quota 4.800. Il Nasdaq (11.095) si è allontanato dai pericolosissimi livelli intorno ai 10mila punti toccati in due occasioni a ottobre e dicembre, ma non è ancora “fuori pericolo”. Occorrerebbe salire stabilmente oltre 11.500/12mila punti. Decisamente più tonico lo scenario delle borse europee dove l’indice Eurostoxx50 e il Ftse Mib si sono portati su nuovi top da febbraio, confermando i segnali di spinta già evidenziati nelle scorse sedute.

ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSI

ACEA

Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione Molto Interessante e il TP a 18,1 €. Il lancio di un green bond annunc commentano gli analisti, fa parte della normale gestione del debito e dunque non ha impatto sul titolo.

MAIRE TECNIMONT

Akros conferma la raccomandazione Molto Interessante e il TP a 4 € dopo l’aggiudicazione della gara indetta da Adnoc per i lavori preliminari relativi alle strutture onshore del progetto Hail&Ghasha, in qualità di membro di una joint venture composta da Tecnimont, Technip Energies e Samsung Engineering. “Chiaramente una buona notizia, soprattutto dal momento che la lettera di aggiudicazione potrebbe spianare la strada a un grande contratto di costruzione”, commentano gli analisti.

MEDIOBANCA

Akros ha alzato da 10,9 a 11,5 € il TP confermando Molto Interessante. Gli analisti si aspettano che il secondo trimestre 2022-2023 sia stato ancora forte.

MONCLER

Morgan Stanley ha alzato i prezzi obiettivo su da 51 a 60 €

SALVATORE FERRAGAMO

Morgan Stanley alza il Tp da 14,4€ a 16€. I due temi globali per il lusso per il 2023 sono la riapertura della Cina e il rallentamento dell’inflazione in occidente, sottolineano gli analisti.

SAIPEM

BofA Global Research ha alzato il rating a Molto Interessante e il TP a 1,8 € da 1,1 €. Gli analisti aspettano che la forte domanda nelle ricerche a mare per i prossimi due-tre anni contribuisca ad un mantenimento dei prezzi, migliorando i margini al rialzo.

SNAM

Equita Sim ha alzato a 5,5 € il TP. Il cambiamento nello scenario internazionale, ha completamente modificato le priorità per Snam: accelerazione degli investimenti nel network per diversificare i flussi di gas. In particolare, dovrebbero essere anticipati i lavori per rafforzare la Dorsale Adriatica e consentire il raddoppio dei flussi dall’Azerbaigian attraverso il TAP oltre a supportare maggiore gas dall’Africa. Gli investimenti per le die opere ammontano a circa 1 mld; focus sul biometano, grazie al decreto ministeriale che prevede 1,7 mld di incentivi del Pnrr”. Le stime di Equita sull’Ebitda migliorano in media del 7% nel 2023-2026 (+14% nel 2026), con un tasso composto medio annuo di crescita del 7% nel periodo 2022-2026. Le stime sul risultato netto migliorano in media del 2-3% (+7% nel 2026). Ci aspettiamo che Snam confermi l’attuale politica del dividendo, ovvero un tasso composto medio annuo di crescita del dividendo per azione del 2,5% fino al 2025 e piatto nel 2026 (payout dell’85% negli anni successivi).

STM

Barclays ha avviato la copertura con raccomandazione Interessante e TP a 60 €. STM, spiegano gli analisti, scambia a consistente sconto rispetto ai concorrenti (e alla sua media storica), nonostante offra una crescita simile. Inoltre, le stime del consenso sul 2023 per Barclays sono eccessivamente prudenti, tanto che gli analisti si pongono di un 7% al di sopra sui ricavi. Il gruppo secondo gli esperti ha una serie di opportunità, tra cui la forza del comparto dei veicoli elettrici e l”ampliamento della sua capacità produttiva.

TERNA

Equita Sim ha alzato a 8,2 € il TP, confermando BUY. L’evoluzione dello scenario energetico internazionale e la crisi del gas comportano un’accelerazione degli investimenti nelle rinnovabili e quindi nelle reti elettriche a livello europeo.

BOCCIATI

ENI

BofA ha ridotto il TP da 18,1 a 15,31 euro. Gli analisti hanno abbassato in media del 7% i prezzi obiettivo sul settore per tener conto dell’aggiornamento delle stime sui prezzi del gas e del petrolio.

ITALGAS

Equita Sim ha limato a 6,1 € il TP confermando Poco Interessante . Continuiamo a ritenere che il principale driver per Italgas sia l’avvio delle gare gas, poiché sbloccherebbero significativi investimenti per la sicurezza e la digitalizzazione della rete, spiegano gli analisti, secondo cui resta però il problema dei lunghi ritardi nell’avvio dei bandi a causa della burocrazia e delle controversie post assegnazione delle gare. Le stime degli investimenti includono una significativa accelerazione nel 2023 grazie al consolidamento di Depa, all’assegnazione dell’Atem di Belluno, ma anche maggiori investimenti in Italia. Dall’altro lato, senza le gare gas non potranno essere attivati gli investimenti legati alle nuove concessioni e quindi ci attendiamo un calo degli investimenti.. La politica del dividendo prevede un payout del 65% fino al 2023, senza indicazioni per gli anni successivi. Nelle nostre stime manteniamo un payout del 63-65%, che riteniamo sostenibile, aggiunge Equita.

TOD’S

Il TP passa da 38 a 32,3 € (rating Poco Interessante).

3) NEUTRALI

SECO

Mediobanca Securities conferma la raccomandazione Interessante e il TP a 8,3 € dopo l’accordo con con AI. “La partneship rafforzerà il posizionamento di Seco nel mercato dell’Edge AI computer vision, confermando la sua forte offerta commerciale sia nell’hardware, sia nel software, commentano gli analisti. Seco sviluppa e realizza soluzioni tecnologiche all’avanguardia (dai computer miniaturizzati a sistemi complessi che integrano componenti hardware e software).

PILLOLE DALL’ESTERO

DIAGEO

Ha comunicato di avere raggiunto l’accordo per l’acquisizione di Don Papa Rum peri 437,5 milioni di €. Il colosso del settore spirits pagherà inizialmente 260 milioni per rilevare il brand filippino (presente in 30 Paesi, con i principali mercati in Francia, Germania e Italia). Gli altri 177,5 milioni potranno essere riconosciuti entro il 2028 al raggiungimento di determinati obiettivi. Il rum scuro fa parte del segmento super-premium plus. Nel periodo tra il 2016 e il 2021 Don Papa Rum ha registrato un tasso di crescita annuo composto del 29% in Europa, contro il 18% del segmento nel suo complesso.

HUGO BOSS

ha chiuso il 2022 con vendite rimbalzate del 31% (27% la crescita a valute costanti), a 3,65 miliardi di euro. Nel solo quarto trimestre le vendite sono salite del 18%, a 1,07 miliardi, Per la prima volta nella storia la casa di moda di Metzingen ha superato il miliardo di euro di ricavi in un trimestre. Hugo Boss comunicherà i risultati definitivi dell’esercizio il prossimo 9 marzo.

LINDT & SPRUNGLI

La società svizzera di dolci e e cioccolato, ha realizzato ricavi con una crescita organica del 10,8% nel 2022 a CHF 4,97 miliardi (+8,4%). Conferma l’obiettivo, annunciato con i dati semestrali, di raggiungere un margine di profitto operativo di circa il 15%. La società stima per il 2023, nonostante l’attuale contesto inflazionistico, vendite in crescita dal 6 all’8% all’anno e un incremento del margine di profitto operativo da 20 a 40 punti base.

PHILIPS

Gli analisti di UBS hanno abbassato il giudizio da Neutral a SELL e il TP da 13,4 a 13,2 €.

RENAULT

ha comunicato che le vendite del proprio marchio di punta sono scese per il quarto anno consecutivo nel 2022 a 1.466.729 unità, Russia esclusa, con un calo del 9,4% rispetto al 2021. La casa automobilistica francese, che è stata colpita più duramente della maggior parte dei rivali dalla crisi del Covid-19 e dai disagi della catena di approvvigionamento dovuti alla carenza di chip, è nel bel mezzo di un’inversione di tendenza nel tentativo di spingere gli utili. Il gruppo punta su auto a più alto margine e su auto elettriche per guidare la crescita. La società ha detto che nel 2022 il marchio Renault, che rappresenta i due terzi delle vendite del gruppo, sarà il terzo marchio europeo per vendite di veicoli elettrificati dopo Toyota e Tesla con 228.000 unità vendute, con un aumento del 12% rispetto al 2021. La propria quota di mercato globale è pari al 4%, con un calo di 0,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Dei 10 mercati principali, il marchio Renault ha registrato un aumento delle vendite solo in due: Turchia e Colombia. Le vendite sono diminuite del 15% nel mercato principale, la Francia, sono rimaste stabili nel secondo mercato del Brasile, e sono diminuite del 25% nel terzo mercato più importante del gruppo, la Germania. Includendo la Russia, le vendite globali sono diminuite del 15%.

ROLLS-ROYCE

Ha condotto con successo i test su una variante a gas a 12 cilindri del motore mtu Serie 4000 L64 alimentato a idrogeno al 100%. I test hanno mostrato ottime caratteristiche in termini di efficienza, prestazioni, emissioni e combustione, segnano così un altro passo importante verso l’introduzione commerciale di soluzioni a idrogeno per soddisfare la domanda dei clienti per un’energia più sostenibile. La prima installazione di motori mtu alimentati al 100% a idrogeno è prevista per il progetto del faro enerPort II nel porto interno tedesco di Duisburg, come parte dello sviluppo di una fornitura di energia climaticamente neutra per un nuovo terminal di container.

SWATCH GROUP

Jefferies: Riteniamo che Swatch Group sia uno dei principali beneficiari della ripresa del consumatore cinese nel 2023. Prevediamo che Omega (e altri) seguano l’aumento dei prezzi di Rolex a breve, supportando le nostre ipotesi di crescita dei ricavi in Cina. Siamo al 3% sopra il consenso per le vendite nel 2023 e all’8% sull’EBIT. Riteniamo inoltre che la transazione Breitling di dicembre indichi un valore sottovalutato presso Swatch Group. Alziamo il nostro obiettivo multiplo a 10,5x EV/EBIT, PT a 370 CHF e aggiorniamo a BUY.

THYSSENKRUPP

L’unità di ingegneria impiantistica, Thyssenkrupp Uhde, prevede di raddoppiare le vendite a circa 2 miliardi di € a medio termine ed è aperta a nuove acquisizioni per accelerare la crescita, secondo l’amministratore delegato della divisione. Thyssenkrupp Uhde, che impiega circa 5.000 dipendenti, progetta e costruisce fabbriche di fertilizzanti, petrolchimici, cokerie e polimeri, ma vuole concentrare la propria attività sui siti per la produzione di ammoniaca, che sta diventando sempre più rilevante come vettore di idrogeno verde. “L’anno scorso abbiamo ricevuto ordini per un valore di 2 mld di €. È stato un record”, ha detto a Reuters il CEO di Uhde, Cord Landsmann. “Questo è anche il punto in cui dovrebbero essere le nostre vendite a medio termine. Al momento, è ancora di circa 1 miliardo”.

OBBLIGAZIONI

Il T Bond a dieci anni scende a 3,48%. . Nell’intervista rilasciata ieri sera a Fox Business, il presidente della Fed di Richmond ha detto che l’inflazione deve scendere in modo convincente prima di prendere in considerazione la revisione della traiettoria della stretta monetaria. Il consensus si aspetta che a fine mese la Federal Reserve alzi i tassi di 0,25%.

Il rendimento del BTP decennale dopo una giornata di movimenti modesti, è sceso per effetto delle indiscrezioni di Bloomberg sulla breccia che si sarebbe aperta dentro la BCE nello schieramento dei falchi.

ENERGIA

PETROLIO

Comincia a 80,98 dollari il barile. Ieri l’Opec ha lasciato invariate le previsioni sulla crescita della domanda nel 2023 a 2,2 milioni di barili al giorno, di cui 0,3 milioni di barili nei Paesi Ocse e 1,9 milioni nel resto del mondo L’Opec prevede una crescita del 2,5% del Pil mondiale nel 2023, dopo il +3% del 2022. Lo scorso anno, secondo l’organizzazione, la domanda di petrolio è salita di 2,5 milioni di barili al giorno.

GAS

Ha chiuso in rialzo dell’8% a 60 euro per mwh, dopo aver toccato a 51,40 euro il prezzo più basso dal dicembre 2021 Quotazione in picchiata dall’inizio dell’anno, con il prezzo in calo del 32% che fa ben sperare su un prossimo taglio delle bollette.

VALUTE

L’euro cala, a 1,077. Sul cambio potrebbe aver pesato anche la forte discesa dell’Empire Manufacturing, l’indice della Fed di New York.

O RO

In calo dello 0,5% a 1.897 dollari l’oncia. Terzo lieve calo consecutivo, spiegabile in gran parte con il rimbalzo del dollaro, che spesso si muove in antitesi rispetto al metallo prezioso. Se la prospettiva di un raffreddamento dei tassi troverà altre conferme la domanda tornerà a premiare l’oro .La rottura convinta di area 1.800 usd ha aperto la strada al ritorno verso i top assoluti oltre i 2mila usd. I ribassi sono occasione per comprare.

Frase del Giorno

“Il rischio deriva dal non sapere cosa stai facendo”. (Buffett).