Ddl Capitali, il Financial Times bacchetta la Meloni

Il Ddl Capitali “sembra positivo” ma dopo le modifiche apportante in Parlamento ha un approccio “protezionistico” e potrebbe essere “scoraggiante per gli investitori internazionali”. Il Financial Times, in un commento, prende posizione sul Ddl che si appresta a essere varato dalle Camere e che il premier Giorgia Meloni aveva difeso nel corso della conferenza stampa di venerdì scorso. Per Meloni il Ddl, una volta entrato in vigore, darà più potere ai soci senza mettere a rischio la gestione e i risultati delle imprese e dunque potenzialmente attirerà nuovi investitori.

“Passo indietro”

Secondo il quotidiano della City, se la legge dovesse passare nella formulazione attuale rappresenterebbe “un secondo passo indietro dei mercati italiani nel giro di pochi mesi”, dopo l’annuncio della tassa sugli extraprofitti bancari poi nei fatti modificata in Parlamento con la facoltà per gli istituti di accantonare a riserve una somma pari a 2,5 volte l’importo della tassa. Nel commento, intitolato “Come il nuovo Ddl Capitali della Meloni potrebbe ritorcersi contro le imprese italiane”, il quotidiano della City sottolinea come il “beneficiario più evidente” del nuovo testo uscito dal Senato sia Francesco Gaetano Caltagirone. E fa riferimento ai tentativi falliti di imporre nuovi consigli d’amministrazione per Generali e Mediobanca.

Il boom di Piazza Affari

Il quotidiano britannico sottolinea peraltro come l’indice Ftse Mib di Piazza Affari abbia fatto molto meglio dello S&P 500 nel corso degli ultimi tre anni. Con l’importante differenza che mentre il rialzo dell’indice Usa è stato guidato dai colossi della tecnologia, quello del listino milanese è distribuito su titoli e settori diversi, come Leonardo, Ferrari e il comparto bancario guidato da Unicredit.