Il futuro è nell'Egm, le ragioni per puntare sul listino cadetto

Le società dell’EGM, negli ultimi 2 anni, hanno registrato un’espansione a due cifre del fatturato e altrettanto faranno in futuro sempre con tassi a doppia cifra, facendo molto meglio del PIL italiano a dimostrazione che quotarsi in Borsa rafforza i fondamentali e le prospettive future. Osservando le stime di consensus emerge come il settore Energy & Utilities, che comprende le società esposte alla transizione energetica, sia il più sottovalutato considerato che pur esprimendo una crescita del fatturato superiore alla media tratta sui multipli in linea con gli altri comparti, mentre il Finance & Real Estate è la categoria di imprese più “cara” rispetto alla crescita espressa.

Sono i risultati del Report “Euronext Growth Milan: Companies and Investors Analysis 2023” a cura del proprio Ufficio Studi di Integrae SIM, leader in Italia nella finanza straordinaria per le piccole e medie imprese. “La maggior parte delle società che compongono l’Euronext Growth Milan sono state in grado di superare le difficoltà degli anni precedenti, ma la crescita dei fondamentali non si è tradotta in un congruo incremento del valore di Borsa – ha commentato Luigi Giannotta, direttore generale di Integrae SIM –. Per accrescere il mercato EGM c’è bisogno di incentivare nuove società a quotarsi, ma è ancor più necessario promuovere la partecipazione degli investitori istituzionali e professionali. Bisognerebbe prendere esempio dal modello francese, la cui Borsa comprende oltre 800 società quotate, il doppio rispetto alla piazza di Milano, con una capitalizzazione di oltre 3.000 miliardi di euro, più di quattro volte quella italiana”.

Dal punto di vista dell’analisi sugli investitori, risulta che il primo operatore istituzionale sul listino EGM è un Fondo Pensione estero, a dimostrazione della fiducia nella crescita nel lungo periodo de profitti delle società EGM. Gli analisti si sono detti ottimisti sui titoli quotati su EGM con un potenziale di rialzo medio che va dal +40% (Food, Fashion & Luxury) al +100% dei Services. Il listino attrae, inoltre, sempre più investitori istituzionali (180 nel 2022), mentre il settore di attività che genera più “appetito” è quello della tecnologia, seguito dall’industria, mostrando come l’EGM sia il listino più il linea con i trend di investimento globale e quindi più attraente in prospettiva futura.