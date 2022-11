La prima giornata in Borsa di Fae, la Pmi innovativa del design

La quotazione di Fae Technology

La prima giornata in Borsa di FAE Technology, PMI Innovativa che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell’elettronica integrata, su Euronext Growth Milan. Il titolo ha chiuso con un rialzo del 3,33% rispetto al prezzo di collocamento fissato in 1,50 euro per azione, terminando le contrattazioni a quota 1,55 euro e raggiungendo una capitalizzazione pari a circa 23,3 milioni di euro.

“L’accoglienza che ci ha riservato il mercato al nostro debutto su Euronext Growth Milan ci riempie di soddisfazione e soprattutto dimostra l’apprezzamento del nostro modello di business e l’attenzione degli investitori a tutti i settori ai quali è rivolta la nostra offerta, riconosciuti come altamente strategici – commenta Gianmarco Lanza, presidente e amministratore delegato di FAE Technology –. La quotazione di FAE Technology, oltre a rappresentare per noi il raggiungimento di un importante traguardo, getta le basi per il consolidamento del nostro percorso di PMI Innovativa in forte crescita, pronta ad aprirsi a nuove e sempre più stimolanti sfide”.

Il numero di azioni

Il collocamento ha avuto ad oggetto 3.333.000 azioni ordinarie, di cui di 3.000.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e di 333.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan per un controvalore complessivo di 5 milioni di euro in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe in aumento di capitale.

La domanda pervenuta al prezzo di collocamento, a testimonianza del successo riscosso presso la comunità finanziaria, è stata pari a circa 1,3 volte l’offerta. Ad esito del collocamento, il capitale sociale di FAE Technology ammonta a 490.000 euro ed è composto da 15.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Il flottante è pari al 20,00% (e sarà pari al 21,74% assumendo l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale).