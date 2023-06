La Fed sembra Michelangelo e il falso naso del David

Firenze del Rinascimento

Un paragone molto raffinato quello cui ricorre Rocco Bove, capo dell’obbligazionario di Kairos, per spiegare le scelte delle banche centrali. Nella rubrica settimanale “The Bond Type” scrive: “Siamo agli inizi del 1500 a Firenze, nella bottega di Michelangelo, genio assoluto del Rinascimento italiano, ma anche noto per il caratteraccio e sicuramente per non essere una persona accomodante. Michelangelo sta ultimando la statua che lo renderà immortale, il David, e prima che questa venga posta nella sua collocazione definitiva, tutte le grandi autorità della repubblica fiorentina, vanno in visita alla bottega dello scultore per osservare la statua.

Il naso della statua

Improvvidamente Pietro Soderini, non si sa se perché ci credesse per davvero o solo per dire qualcosa di intelligente, fece notare al maestro che il naso del David era sproporzionato, eccessivamente grande. Chi conosceva bene Michelangelo si sarebbe aspettato una reazione furente da parte dell’artista, ma in realtà molto tranquillamente, Michelangelo si disse disponibile a sistemare il naso seduta stante.

Scalpello, scala e gesso

Si avviò verso la statua, si arrampicò sull’impalcatura della statua stessa e raccolse da terra lo scalpello, ma mentre prendeva lo scalpello raccolse anche della polvere di gesso e dei frammenti che erano rimasti per terra nel cantiere. Si avvicinò al naso della statua e mimò dei colpi di scalpello ben assestati, lasciando cadere dalla mano destra (Michelangelo era mancino) la polvere di gesso, i frammenti che aveva raccolto, dando quindi l’illusione di aver effettivamente ridotto il naso del David.

Tutti soddisfatti

Scese tra i complimenti di tutti e le autorità, compreso il Soderini, si dissero soddisfatti di questo intervento funzionale all’osservazione appena ricevuta.

Michelangelo e Powell

Ecco, a me sembra tanto che le Banche Centrali, e soprattutto la Fed, si stiano comportando un po’ come Michelangelo con il naso del suo meraviglioso David. Ascoltano i mercati, fanno finta di blandirli e di assecondarli, e di prendere in considerazione i loro suggerimenti, ma di fatto sanno che devono andare avanti lungo la loro strada senza permettersi pericolose deviazioni.

Parole aggressive

La pausa annunciata nei giorni scorsi, accompagnata però da parole molto aggressive, comprano di fatto tempo e libertà di manovra alla Fed. Dopodiché la Fed stessa aggiusterà in corsa, al rialzo o al ribasso secondo quanto sarà necessario.

Lavoro di cesello



La chiave di interpretazione, quindi, sta nell’accento al “data dependent”, ovvero in funzione dei dati che saranno, andando a fare il lavoro di cesello necessario quando l’incertezza sul mercato del lavoro e sul ciclo economico saranno in riduzione e aumenterà di converso, la visibilità sulle dinamiche dell’inflazione.

Il finto colpo di martello



Per il momento e almeno per qualche mese ancora, qualunque concessione al pubblico degli analisti ricorda molto il finto colpo di scalpello assestato da Michelangelo al naso suo meraviglioso David.