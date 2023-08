Ferrari, Barclays e Bernstein alzano il target price

Ferrari, in rialzo i target price

Gli analisti di Barclays hanno alzato il target price sul titolo Ferrari, casa automobilistica italiana inclusa nel Ftse Mib, a 300 euro per azione (dai precedenti 265 euro per azione), mentre gli analisti di Bernstein hanno incrementato il target price a 300 euro per azione (dai precedenti 250 euro per azione).

Titolo giù in Borsa

Intanto, si contrae la performance di Ferrari con i prezzi allineati a 281,4 euro, per una discesa dello 0,99%. Le attese sono per un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 279,7 e successiva a quota 278,1. Resistenza a 283.

(Foto: Hanson Lu on Unsplash)