La fuga dal gas incendia le azioni, Piazza Affari è la migliore d'Europa. Banco Bpm al top e Tim corre

Piazza Affari la migliore d’Europa con il gas a 55 euro

La fuga dal gas incendia le Borse, Piazza Affari su tutte. Ad Amsterdam la quotazione è scesa a 55 euro. Ha rotto al ribasso la soglia dei 60 euro al megawattora, come non avveniva da oltre un anno. Un prezzo del gas in calo potrebbe significare costi dell’energia più bassi e dunque inflazione ridotta. La possibile frenata dei prezzi potrebbe spingere la Banca centrale europea a rivedere le sue politiche restrittive. Nel giorno in cui l’Italia festeggia la cattura di Matteo Messina Denaro a Milano il Ftse Mib sale dello 0,46% e chiude a 25,901. È la miglior performance in Europa. Francoforte guadagna lo 0,31%, Parigi lo 0,28%. Madrid scende dello 0,12%.

Positivi i bancari, con Banco Bpm che sale del 4,21%, Unicredit dello 0,23% e Bper dell’1,10%. Unica eccezione è Intesa Sanpaolo, che perde lo 0,13%. Bene anche Tim (+3,33%), con la compagnia telefonica che comunica le dimissioni del consigliere Arnaud De Puyfontaine. Tra i petroliferi performance positiva per Saipem (+2,66%). In coda, invece, Eni (-0,65%). Oggi è partita l’offerta delle prime obbligazioni destinate al pubblico in Italia, collegate agli obiettivi di sostenibilità. Valgono un miliardo di euro, ma si potrà arrivare fino a 2 miliardi in caso di eccesso di domanda.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI A PIAZZA AFFARI

L’andamento dei titoli segnalati questa mattina:

BANCO BPM

Redburn alza il giudizio a BUY da Neutral. Mediobanca Securities ha alzato da 4 a 4,15 € il TP. Gli analisti vedono margine di rialzo sui fondamentali per il titolo e ritengono che un ulteriore rialzo possa venire da un eventuale M&A. Nel dettaglio, MB ritiene che Banco BPM possa essere un target di takeover in futuro e il suo TP a 4,15 € incorpora una probabilità di M&A del 65%. Oggi è stata la miglior blue chip di Piazza Affari con un rialzo del 4,48%

ENI

Nuova scoperta di maxi giacimento di gas in Egitto. Indicazione d’acquisto. Mediobanca Securities ha riavviato la copertura con rating Neutral e TP a 15,5 €. “Restiamo positivi sull’Outlook generale, ma siamo anche consapevoli della sovraperformance del titolo nel 2022 rispetto all’indice (+20% rispetto al Ftse Mib)”, notano gli analisti, che ricordano come comunque l’azione abbia sottoperformato il settore lo scorso anno. Ha chiuso a 14,3€ in calo dello 0,65%.

UNICREDIT

Morgan Stanley alza il target da 16 a 17 euro e rafforza il giudizio a interessante. Mediobanca Securities ha alzato da 15 a 18 € il TP, confermando la raccomandazione Interessante. Il titolo è tra le prime scelte di Piazza Affari per il 2023. Unicredit è una delle più generose storie di ritorno del capitale in Europa e vediamo spazio per un ritorno pari a circa il 20% della capitalizzazione di mercato pagato nel 2022-2023 con un mix di dividendi cash e buyback. Inoltre, Unicredit mostra tra i migliori ratio patrimoniali tra le banche europee. MB cita poi la valutazione del titolo a sconto rispetto al settore e il fatto che un eventuale M&A potrebbe aver senso per Unicredit. Ha chiuso a 14,7€ +0,6%

BOND

Btp intorno al 4% di rendimento da 3,99% di venerdì. Domani interviene Mario Centeno, membro dell’esecutivo Bce, favorevole a rallentare la stretta monetaria. Bund tedesco 2,15% da 2,18%. Lo spread a quota 187.

ENERGIA

Petrolio

In calo dell’1% a 79,34 dollari il barile.

Gas

Scende del 14% a 55 euro, sotto i 60 euro al MWh per la prima volta da dicembre 2021.

VALUTE

Euro a 1,081 sul dollaro in calo dell’0,17%.

Oro

Sui massimi di medio periodo, a 1.915 dollari.