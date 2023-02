Gentili Mosconi debutta sull’Egm senza slancio a 3,75 euro

Debutto senza slancio per Gentili Mosconi. Nel primo giorno di quotazione sull’Egm il titolo della società comasca attiva nei tessuti di lusso ha aperto a 3,8 euro per poi attestarsi a quota 3,75, cioè il prezzo di collocamento. Si tratta del terzo debutto da inizio anno sul segmento di Borsa Italiana dedicato alle Pmi innovative, dopo Deodato.Gallery e TMP Group.

Il collocamento di Gentili Mosconi per la quotazione su Euronext Growth Milan è stato curato da Equita SIM ed è ammontato a 23 milioni di euro (inclusivo dell’opzione di over allotment, ad un prezzo di 3,75 euro per azione), mentre la capitalizzazione attuale si aggira sui 71 milioni di euro, comprensivi dell’aumento di capitale di 15 milioni di euro. Il flottante è pari a circa 21,1% del capitale (25,3% in caso di integrale esercizio dell’opzione di over allotment). Francesco Gentili ha il 35,2% del capitale sociale post-greenshoe, Patrizia Mosconi il 32,5% e i Cornerstone Investors Palladio Holding e Mahrberg il 7%.