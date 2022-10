La giornata della Borsa di Milano

I mercati trattengono il fiato in una giornata assolutamente piatta. Milano +0,02%, Francoforte +0,01%, Parigi scende dello 0,36%. Debole in apertura Wall Street mentre lo spread si ferma a 236 punti. Sono arrivate troppo tardi per influenzare i listi le indiscrezioni su un via libera della Germania all’emissione di eurobond per sostenere i Paesi della Ue e fronteggiare la crisi economica.

Gli osservatori considerano la settimana che si apre oggi come l’inizio della stagione degli utili, con quattro delle più grandi banche del mondo, JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley e Citi, in programma per venerdì. Anche l’inflazione sarà al centro della scena con l’arrivo giovedì dei nuovi dati di settembre dell’Indice dei prezzi al consumo.

La scorsa settimana i mercati hanno avuto un colpo di frusta, grazie a un rally di sollievo che ha spinto l’S&P 500 a salire di oltre il 5%. Il rally si è concluso con i dati sull’occupazione più forti del previsto, che puntano a un prossimo ulteriore aumento dei tassi e la decisione dell’OPEC+ per ridurre drasticamente l’offerta di petrolio