Hong Kong ancora in rialzo dopo il più 10% della settimana scorsa

Hong Kong ancora in rialzo dopo il 10% della settimana scorsa.

Oggi Wall Street è chiusa per il Martin Luther King Day. Venerdì il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,33% a 34.302 punti, il Nasdaq dello 0,71% a 11.079 punti, lo S&P 500 dello 0,40% a 3.999 punti. Si tratta della seconda settimana consecutiva di guadagni per i listini di New York. A contribuire al rialzo è stato anche l’’indice di fiducia dell’Università del Michigan arrivato a 64,6 punti da 59,7. Gli economisti stimavano 60,5 punti. In vista del prossimo meeting Fed che si svolgerà nei primi giorni di febbraio il 91% degli analisti ‘vede’ un aumento dello 0,25% ritenendo che il tasso terminale sara’ al 4,9% entro giugno. Le grandi banche venerdì hanno presentato I loro bilanci dove spiccano maxi-accantonamenti (1,4 miliardi) per fronteggiare eventuali insolvenze.

LE STELLE A WALL STREET

BLACKROCK (+0,004%)

Il colosso del risparmio gestito è arrivato a fine dicembre ad un totale di masse in gestione di 8.590 miliardi di dollari, -14% anno su anno, ma meglio delle attese.

BANK OF AMERICA (+2,23%)

L’utile è salito del 2% a 6,9 miliardi. Ha accantonato 403 milioni per future sofferenze.

CITIGROUP (+1,69%)

L’utile netto è stato pari a 2,5 miliardi di dollari, in calo del 21% rispetto ai 3,2 miliardi dello scorso anno. Ha accontonato 403 milioni e vede peggiorare le prospettie economiche.

JPMORGAN (+2,52%)

Vede come scenario piu’ probabile una “moderata recessione” a partire dal quarto trimestre, Ha accontonato 640 milioni per fronteggiare eventiali sofferenze annunciando un margine d’interesse inferior alle attese. . L’economia statunitense rimane “forte in questo momento, con i consumatori che continuano a spendere i loro soldi e le imprese in salute”, ha dichiarato il numero uno Jamie Dimon. La spesa dei clienti retail della banca per le carte di debito e di credito e’ aumentata del 9%. Nel quarto trimetre i ricavi rettificati sono stati pari a 35,57 miliardi, sopra le stime di 34,15 miliardi. L’utile per azione ammonta a 3,57 dollari, sopra le stime di 3,10 dollari.

WELLS FARGO (+3,28%)

I ricavi sono stati pari a 19,6 miliardi, sotto le stime di 19,9 miliardi. L’utile si è dimezzato a 2,9 miliardi Ha accantonato 397 milioni per future sofferenze.

TESLA (-0,29%)

Dopo aver tagliato i prezzi sui suoi veicoli elettrici negli Stati Uniti e in Europa di ben il 20% e aver mancato gli obiettivi di vendita per l’anno scorso.

ASIA

Le borse della Cina iniziano la nuova settimana con un altro rialzo, l’indice Hang Seng di Hong Kong dopo il +10% della settimana passata sale stamattina dello 0,8%. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen +2,4%. Stanotte la Banca del Popolo della Cina ha iniettato meno liquidità del previsto nel sistema delle banche private ed ha confermato il tasso principale al livello del mese scorso. Il consensus si aspettava circa cento miliardi di yuan, una cifra più alta del solito, in vista dell’aumento della richiesta che precede i festeggiamenti della fine dell’anno lunare, invece la fornitura si è fermata a 79 miliardi di yuan (11,8 miliardi di dollari). Il bond decennale della Cina si indebolisce a 2,91%, + 3 punti base.