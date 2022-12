La Borsa chiude il suo anno orribile, si salvano solo petrolio e oro

La Borsa chiude il suo anno orribile

La Borsa chiude male uno degli anni peggiori della storia recente. Piazza Affari cala dell’1,4% portando al 13,5% il ribasso dall’inizio dell’anno. E’ il risultato peggiore dal 2018 quando il ribasso fu del 16,1%. Non c’è grande differenza con il resto d’Europa: Francoforte perde l’1,5% (-12,4% da gennaio) e l’Eurostoxx 50 l’,1,4% portando al 12% il calo in dodici mesi.

Le migliori azioni del 2022, tra i titoli principali, sono state Tenaris (+78,7%) trainata dal rialzo del prezzo del petrolio, Leonardo (+28,5%) perché la guerra ha fatto riemergere la domanda impetuosa di armi e difesa e Banco Bpm (+26,4%) considerata protagonista assoluta del prossimo risiko bancario.

La blue chip peggiore è stata Saipem (-75,2%) che tuttavia a partire da settembre ha conosciuto un recupero strepitoso del 78%. In fondo alla classifica Tim (-49,7%) e Nexi (-47,5%). La migliore azione in assoluto a Milano e’ stata D’Amico International Shipping (+308%) sfruttando il formidabile rialzo dei noli per le navi che trasportano petrolio e gas liquefatto. Ki Group la peggiore con un ribasso del 99% seguita da Mps a meno 89% Nel segmento Egm la migliore performance e’ stata realizzata da Fope (gioielleria) con un incremento del 141,3%.



LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

Telecom Italia ha accusato un ribasso del 3,78%, dopo il nulla di fatto della riunione sulla rete di ieri tra gli azionisti e il governo.

ENERGIA

Petrolio

Sale dello 0,7%. Sebbene lontano dai picchi di quest’anno, il Brent è destinato a chiudere il 2022 con un aumento del 6% circa, dopo essere cresciuto del +50% nel 2021.

Gas

Scende del 16%, segnando nuovi minimi da febbraio a 72 euro per mwh. Grazie all’accordo sul price cap e alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, nel solo mese di dicembre il prezzo si è dimezzato e il bilancio del 2022 si è ridimensionato a un modesto +3%. A fine agosto il prezzo stava a 324 euro

Bond

Mercato obbligazionario debole. Bund a 2,56% di rendimento. BTP decennale a 4,67%. Il Treasury Note è a 3,87%. Il decennale italiano ha accumulato una perdita del -25% nel 2022, non ci sono precedenti di queste dimensioni

Valute

Euro lieve ascesa a 1,0685. Per il dollaro è la migliore performance annuale in sette anni: l’indice che misura il biglietto verde rispetto alle sei principali valute mondiali ha guadagnato quasi il +9% nell’anno.

Oro

Poco mosso a 1.820 dollari, a poca distanza dai massimi degli ultimi sei mesi. Da inizio 2022 bilancio invariato se espresso in dollari e +6,2% se espresso in euro.