La Borsa chiude piatta. Gas ai minimi da febbraio, corre l'oro

La giornata in Borsa

Chiusura debole per la Borsa di Milano, unica negativa tra le principali piazze europee. L’indice Ftse Mib, che ha virato in rosso sulla scia del contrastato avvio di Wall Street, ha perso lo 0,09% a 23.855 punti.

Saipem Tenaris e Eni guidano la seduta sfruttando la ripresa del prezzo del petrolio. Moncler (+3%), nella prospettiva che i turisti cinesi tornino a spendere. Scendono Erg, Nexi, Stm. La giornata ha vissuto di pochi spunti. Unico vero focus puntato sulla Cina, tra l’ottimismo determinato dall’allentamento delle misure anti-Covid e il pessimismo legato all’impennata dei contagi. La piazza più solida è Parigi, con il Cac 40 che sale dello 0,72% a 6,551,94 punti. Segue il Dax di Francoforte che avanza dello 0,40% Madrid chiude sulla parità a 8.269,13 punti.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

Due le segnalazioni di questa mattina. LEONARDO dopo la notizia che il Pentagono ha esercitato opzione sul quarto lotto di 26 elicotteri TH-73A, per un valore di 110,5 milioni di dollari. Il titolo ha guadagnato l’1,04%. Poi MPS perché la Bce toglie il divieto di pagare il dividendo. Il titolo è sceso dell’1,03%

ENERGIA

Petrolio

Il prezzo accelera al rialzo dopo che il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un decreto che vieta le consegne di greggio se i contratti specificano direttamente o indirettamente un tetto al prezzo. Il Wti sale dell’1,76% a 80,96 dollari a barile. Il Brent avanza dell’1,48% a 85,15 dollari. Il divieto di forniture di petrolio al di sotto del prezzo massimo entra in vigore il primo febbraio 2023 ed è valido fino al primo luglio. La data per lo stop ai prodotti petroliferi sarà decisa dal governo di Mosca

Gas

Si mantiene sotto ai livelli precedenti all’attacco russo in Ucraina. Chiusura in ribasso del -7% a 77 euro per mwh, il livello più basso da febbraio. In Europa, le temperature dovrebbero rimanere sopra la media fino ai primi di gennaio.

Bond

Ancora sotto tensione il mercato obbligazionario. Bund a 2,52% da 2,40% di venerdì. BTP a 4,60% da 4,47%.. La Bce ha appena superato la “metà'” del suo ciclo di stretta monetaria e continuerà prima di raggiungere eventualmente il picco per l’estate. Lo ha affermato Klaas Knot, falco del consiglio della Bce, in un’intervista al Financial Times. Il Treasury a dieci anni sale a 3,83% di rendimento da 3,74%. Gli analisti di Citi hanno segnalato che il tasso di interesse ufficiale della Fed potrebbe raggiungere duna forbice compresa tra 5,25% al 5,50% entro la fine del 2023, se l’occupazione salirà nei primi mesi del 2023, esercitando un’ulteriore pressione al rialzo sui salari.

Dollaro

Euro in lieve ascesa a 1,065 sul dollaro. Dal primo gennaio la Croazia entra nell’euro portando a venti i membri del club.

Oro

Tocca 1.820 dollari (+1,2%), prezzo più alto da giugno.