Madrid maglia nera in Europa. Per i mercati l'Italia è ora più affidabile

Giù la Borsa, stabili i Bonos

Dopo il voto la Borsa di Madrid è oggi la peggiore d’Europa con un calo che a metà mattinata si aggira intorno allo 0,6%. In apertura il calo si aggirava intorno all’1,2%. I Bonos spagnoli non mostrano reazioni particolari alla vittoria, attesa, dei popolari nelle elezioni politiche che però non hanno dato una maggioranza netta agli schieramenti in campo. Il Bonos decennale benchmark (31/10/2033) rende il 3,45% con uno spread rispetto al Bund di 101 punti base.

La Spagna è meno governabile di prima

Il mercato prende atto che il primo risultato, del voto di ieri, è una Spagna meno governabile. Fra tutti gli scenari questo era di sicuro quello meno auspicabile perché è nella Storia della Spagna la contrapposizione netta che in passato ha gia’ portato ad una sanguinosa guerra civile. Questo risultato -spiegano gli analisti -è una notizia positiva per l’Italia per piu’ di una ragione. L’elezione del 25 Settembre e quelle successiva a livello amministrativo hanno espresso una maggioranza chiara a favore della coalizione di centro-destra: da oggi agli occhi degli investitori e dei mercati finanziari, l’Italia e’ piu’ “affidabile” di quanto non sia la Spagna, ed in un gioco a “somma zero” questo e’ un vantaggio non di poco conto che deve essere preservato nel tempo.

Nuovi leaeder

Il PP ed Alberto Fejio hanno mostrato momenti di incertezza: avranno ancora piu’ bisogno del supporto del governo di centro-destra italiano, e di certo l’astro nascente della politica spagnola e’ Isabel Diaz Ayuso. Non e’ un caso che Pedro Sanchez abbia anticipato le elezioni per impedire che alla scadenza naturale della legislatura nel prossimo dicembre, Isabel Diaz Ayuso divenisse il candidato naturale del PP al posto di Alberto Fejio.

Appello agli indipendendentisti

Per essere nominato “Presidente”, Pedro Sanchez avra’ bisogno del voto degli “independentisti”, e i mercati sanno bene che l’indipendentismo catalano, basco ed andaluso non e’ affatto un scherzo od un tema di conversazione da salotto

La fabbrica di Elon Musk

Nel complesso un risultato negativo per la Spagna e l’economia spagnola, ma per questo in parte positivo per l’italia che avra’ l’opporunita’ di recuperare a livello competitivo nei confronti di un Paese che in questi 20 anni aveva fatto passi da gigante proprio sul tema delle infrastrutture. E’ su questo fronte che si dovra’ insistere, perche’ e’ il momento di rilanciare e ridefinire il posizionamento dell’Italia agli occhi degli investitori e dei mercati. Elon Musk vorrra’ ancora installare una propria Giga-Factory in Spagna se non dovesse emergere un quadro stabile politicamente?