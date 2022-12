La Fed verso un rialzo meno aggressivo dei tassi e le Borse europee si preparano a brindare

L’inflazione Usa sbiadisce

L’inflazione frena ma a Wall Street prevale la cautela in attesa della Fed di questa sera. Le attese sono per un aumento dello 0,5% rispetto allo 0,75% delle ultime sedute. Ma non si sa mai. Così dopo un avvio sprint, l’indice Dow Jones guadagna soltanto lo 0,31% a 34.108, . Meglio hanno fatto l’S&P 500 che con un rialzo dello 0,73% ha superato quota 4.000 (4.019) e il Nasdaq +1,01% a 11.256. La corsa dell’indice dei prezzi al consumo ha rallentato al 7,1% a novembre: il dato piu’ basso da dicembre 2021. La caduta è tanto più significatica considerando che ad agosto aveva raggiunto il picco degli utili 40 anni. Scende anche il costo del lavoro orario reale, -1,90% anno su anno, da-3,7% di ottobre. Le Borse europee sono viste in rialzo: i futures su Milano sono in crescita dell’1%

FED: allenta la pressione sulla Fed e si rafforza l’aspettativa di un rialzo dei tassi di 50 punti base nella riunione che si chiuderà domani, invece dei 75 stimati fino a poche settimane fa. La Fed, secondo le attese, continuerà ad aumentare il costo del denaro, ma a un ritmo più lento. Gli analisti prevedono che alzerà i tassi di 100 punti base fra dicembre e marzo 2023.

TESLA: chiude in calo del 4,1%. Una flessione con la quale la quale la fortuna di Elon Musk si riduce a ‘soli’ 163,6 miliardi di dollari e che gli costa il titolo di paperone mondiale. Al termine della seduta, infatti, Bernard Arnault mantiene lo scettro di uomo più ricco del mondo, strappato a Musk durante le regolari contrattazioni. Arnault vale 170,8 miliardi di dollari.

PETROLIO: Il greggio sale del 2%. Goldman Sachs taglia il target 2023 sul Brent a 90 dollari il barile.

GAS: Quello Usa+7%. Gas UE piatto a 136 euro per mwh. La commissione Ue ha preparato una nuova proposta di price cap. Prevede un tetto tra 200 e 220 euro, che verrebbe disattivato venti giorni dopo che i prezzi siano scesi al di sotto della soglia di attivazione per un intervallo compreso tra tre e cinque giorni. Da quanto si apprende, però, le posizioni dei ministri sono ancora lontane.

ASIA: Le Borse asiatiche sono in rialzo sulla scia di Wall Sreet. Tokio si avvia a chiudere guadagnando lo 0,76%, Hong Kong + 0,7%. Piatta Shanghai.