La biostampante 3D per tessuti umani fa schizzare SolidWorld

Il titolo SolidWorld mette le ali

L’annuncio della realizzazione della fabbrica per la realizzazione di stampanti 3D per tessuti umani alle porte di Firenze ha messo le ali al titolo SolidWorld in Borsa. La società ha comunicato giovedì scorso che la controllata Bio3DPrinting ha avviato la produzione di Electrospider, biostampante in grado di realizzare riproduzioni fedeli di cellule, tessuti e organi umani. Bio3D Printing possiede il brevetto della stampante, che potrebbe rivoluzione la scienza biomedicale, sviluppato con l’università di Pisa. Il risultato è che il titolo quotato nel luglio scorso all’ Euronext Growth Milan in due giorni ha messo a segno un rialzo stratosferico, senza rientrare neppure in contrattazione, che ha portato i titoli a valere intorno ai 5 euro.

La galoppata era iniziata giovedì

La galoppata era iniziata giovedì scorso con un +16%, continuata il venerdi con +28,8% e proseguita oggi. Le chat specializzate online sperano la società inizi presto la consegna delle biostampanti agli ospedali dove potranno contribuire alla realizzazione di cure oncologiche molto mirate sviluppando in 3D i tessuti tumorali dei pazienti. Naturalmente lo scenario che si prospetta, secondo gli analisti, risulta essere fortemente appetibile per chi è orientato a realizzare ingenti guadagni, seppur consapevoli dell’elevato grado di rischio che l’investimento comporta. L’interesse del mercato è confermato anche esaminando i volumi giornalieri che sfiorano i 376 mila scambi molto superiori a quelli delle media mobile che risulta essere intorno ai 55mila pezzi.

Collocato in Borsa il 30% del capitale

La società fondata da Roberto Rizzo ha collocato in Borsa circa il 30% del capitale ed è la capogruppo di 11 società, impegnate nelle fasi della filiera digitale dedicata al 3D Digital Manufacturing. I suoi principali settori di riferimento sono l’automotive, aerospazio, design, Sport, luxury e machinery automation. La sede principale è a Treviso, con 14 sedi operative e 3 poli tecnologici e circa 150 dipendenti con un fatturato di circa 60 milioni annui. Al collocamento c’è stata anche l’assegnazione gratuita di un warrant per azione ordinaria con una raccolta complessiva per 6,5 milioni di euro circa. Per Roberto Rizzo il collocamento in Borsa è stato un modo per reperire i capitali per portare avanti lo sviluppo della società.