Le Borse vanno male, Powell ha sgambettato anche l’Europa

L’analisi della giornata in Borsa

Risalgono dai minimi, ma restano deboli le principali Borse europee nel finale in sintonia con i listini Usa. Pesa il rialzo dello 0,75% dei tassi annunciato ieri sera dalla Fed, insieme alla notizia che la stretta proseguirà fino a quando non torneranno tassi reali positivi. Cioè fino al momento in cui i tassi d’interesse non saranno superiori all’inflazione. Madrid (-1,24%) si conferma in coda, preceduta da Francoforte (-0,95%), Milano (0,43%) e Parigi (-0,54%), mentre Londra (+0,61%) gira in positivo.

In tensione i titoli di Stato, con il rendimento dei Btp in rialzo di 10,3 punti al 4,4385% e quello dei Bund tedeschi in crescita di 11,9 punti al 2,249%. In calo a 213,7 punti il differenziale tra i due titoli decennali. In rialzo il dollaro a 1,024 euro, 148,14 yen e 89,415 penny, mentre tra le materie prime cede il greggio (Wti -1,46% a 88,72 dollari al barile) e riduce il rialzo il gas (+0,75% a 126,82 euro al MWh) che in giornata ha superato i 130 euro per le consegne di dicembre. Le vendite colpiscono i produttori di auto all’indomani delle immatricolazioni in Italia e in Europa. Pesano Bmw (-4,69%), Volvo (-4,37%), Renault (-3,84%) e Stellantis (-3,76%), dopo la trimestrale. Ferrari (-0,18%).