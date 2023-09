L'inflazione in Usa spaventa (ma non troppo) Piazza Affari

L’inflazione americana salita al massimo da giugno 2022 mette il freno alle Borse europee, che hanno chiuso in calo, pur se sopra i minimi di giornata (Milano -0,36%, Parigi -0,42%, Francoforte -0,39%, Madrid -0,27% e Amsterdam -0,24%). Se è vero che il dato sui prezzi negli Stati Uniti ha riportato in auge la possibilità che la Federal Reserve prosegua con i rialzi dei tassi, tra gli analisti c’è chi ritiene che l’ago della bilancia sarà il dato sull’inflazione “core”, quello che esclude energia e generi alimentari . Qui il calo ha rispettato le aspettative. Per il verdetto bisognerà aspettare il 20 settembre, giorno del meeting della Fed, ma il mercato continua sostanzialmente a scommettere su una pausa nei rialzi, motivo per cui anche Wall Street tiene e procede a corrente alternata.

Oggi parla Christine Lagarde

Intanto, i riflettori sono puntati sul verdetto Bce di domani: con le nuove proiezioni di Francoforte, che vedono un dato sui prezzi al consumo superiore al 3% anche nel 2024, riprende vigore l’ipotesi di un nuovo giro di vite: «Le probabilità di un rialzo dei tassi da parte della Bce sono balzate ad oltre il 70% dal 41% di lunedì», dicono gli analisti di Mps. Delle sfide economiche europee ha parlato anche la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell’Unione, ribadendo che cittadini e aziende non saranno lasciati soli nelle sfide che devono affrontare, anche nell’ottica della transizione green. Per quanto riguarda i titoli, in rialzo le banche (Mps +2,94%, Bper +1,65%): ieri l’Abi ha avanzato l’ipotesi di incostituzionalità della tassa sugli extra profitti, oggi la Bce l’ha bocciata spiegando che danneggia la fiducia e alimenta l’incertezza. A corrente alternata le utility (A2a +1,96%, Hera +0,56%, Italgas -1,59%, Enel -1,18%), in una seduta in generale debole per il comparto in Europa. In coda Interpump (-2,24%) e Cnh Industrial (-2,86%).

Il petrolio gira in negativo, dopo il rialzo a sorpresa delle scorte settimanali americane, ma resta comunque poco sotto i massimi in 10 mesi: il Brent novembre è a 92,04 dollari (-0,01%) mentre il Wti ottobre è a 88,78 dollari (-0,1%). Sul valutario, il dollaro mantiene le posizioni e l’euro resta schiacciato a 1,0731 (1,0736 in avvio, da 1,072 ieri in chiusura). Infine, lo spread si attesta a 179 punti, contro i 175 della vigilia.