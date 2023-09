Il settore del lusso è in frenata, cosa può succedere in Borsa

Il lusso adesso brilla meno. Nell’ultimo trimestre i titoli del settore sono scesi del 17%. Pesa l’andamento della Cina, certo. E pesa il rallentamento, o chiamiamola normalizzazione, per essere più ottimisti, della domanda nel terzo trimestre. In particolare quella di agosto. Analizzando il tasso composto di crescita annuale, il cosiddetto Cagr, gli analisti vedono persino una fase di ulteriore ribasso, che potrebbe durare fino alla fine del primo semestre 2024. Per gli esperti di BofA Global Research si potrebbe trattare di un’opportunità d’investimento, “poiché il settore mantiene un’attrattiva strutturale”, ma “è necessaria pazienza”.

“Continuiamo a credere nell’attrattiva strutturale del settore del lusso – desiderabilità del marchio, elevate barriere all’ingresso, gestione migliore della categoria, potere di fissazione dei prezzi, margini interessanti e forte generazione di FCF – quindi questo pullback sarà probabilmente un’opportunità, tuttavia è necessaria pazienza”, si legge nella ricerca di BofA.



A quali azioni guardare allora con maggiore cupidigia? Quelle delle aziende del settore esposte verso una clientela più ricca, secondo gli analisti. O quelle che storicamente hanno dimostrato una maggiore capacità di resistenza alle turbolenze dei mercati. Alcuni dei nomi contenuti nella ricerca: Hermes, LVMH, Brunello Cucinelli e Zegna. A queste viene dato il rating Buy.

Viene richiesta più cautela, invece, nei confronti delle società del lusso, che hanno puntato su una clientela più giovane o che stanno cercando di rilanciare i propri marchi. Qui vengono citati i casi di Burberry, Kering, Ferragamo e Tod’s. A tutte viene assegnato il rating Underperform.

La ricerca si chiude, quindi, con alcune modifiche ai rating: tre sono upgrade e riguardano Zegna (a Buy), Pandora (a Buy) e Hugo Boss (a Neutral). Quattro i downgrade: Richemont (a Neutral), Prada (a Neutral), Kering (a Underperform) e Tod’s (a Underperform).