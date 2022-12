Cosa aspettarsi dai mercati: torna l'incubo del Covid e le Borse si sgonfiano

Cosa aspettarsi dalle Borse

Il rally di Natale è rimandato, forse, all’anno prossimo. È tornato, infatti, l’incubo del Covid e le Borse si sono sgonfiate. Il Dow Jones perde l’1,10% a 32.875,01 punti, l’ S&P l’1,22% a 3.782,40 punti. Il Nasdaq perdendo l’1,35% a 10.213,29 punti è tornato ai minimi da luglio 2021. L’Asia-Pacifico perde quota con cali che si aggirano intorno all’1%.

Le borse avevano accolto con favore l’allentamento dei rigidi controlli a zero Covid della Cina. Ma ora il gioco delle aspettative si è ribaltato. Si teme l’impatto dell’epidemia sulle catene di approvvigionamento globali e sull’inflazione. Ma soprattutto si teme la nuova ondata globale dei contagi.

Stati Uniti, Giappone e l’Italia hanno imposto restrizioni ai visitatori provenienti dalla Cina e un alto funzionario statunitense ha avvertito che la recrudescenza del virus aumenta il rischio di nuove varianti di Covid. A farne per prima le spese è Apple che ha guidato le vendite al Nasdaq con un calo del 3,07%. Tornano i dubbi sulla produzione di iPhone, principale impianto di produzione di Foxconn a Zhengzhou, in Cina.

Le stelle di Wall Street

Alphabet

Secondo il New York Times, i dipendenti sono sempre più preoccupati per piano di tagli al personale.

Auto elettriche

Resta sotto i riflettori il settore della mobilità elettrica. Tesla, con una chiusura a 103,8 dollari (meno 2,48%) si spegne dopo il +5% iniziale. Ora il prezzo è sui minimi da settembre 2020. Nio (9,8 dollari meno 0,26%) estende il -8% di ieri sulla scia del profit warning. Lucid +2,9% % rimbalza dopo dodici ribassi consecutivi che hanno spinto il prezzo sul minimo storico. Rivian Automotive con una quotazione invariata conferma il nuovo minimo storico, Cantor Fitzgerald l’ha comunque inserita tra i tech preferiti del 2023.

Jounce Therapeutics

Sale del 33,8% (dopo una puntata a +72%) in seguito all’ accordo con Gilead Sciences nel segmento immunoterapia.

Palo Alto Networks

Ha chiuso in ribasso dell’1,35% nonostante sia stata indicata tra le migliori scelte del settore tecnologico di Cantor Fitzgerald per il 2023.

Energia

Petrolio

Il Brent tratta a 83,66 dollari, in calo dello 0,79% Mosca ha rifiutato di lavorare a un “piano di pace” se Kiev non accetta l’annessione delle regioni di Lugansk, Zaporiyia, Kherson e Donetsk Il presidente Putin ha inoltre vietato l’esportazione verso i Paesi che impongono un tetto al prezzo del petrolio russo.

Gas

Dopo essere sceso sotto la soglia degli 80 euro a megawattora per la prima volta dallo scoppio della guerra in Ucraina, il contratto future con scadenza gennaio ha terminato a 83,70 euro, in aumento del 4,56%.

Valute

L’euro è scambiato a 1,061 dollari in calo dello 0,31%.