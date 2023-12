Mercati finanziari, quale il vero impatto delle guerre?

“Storicamente – nonostante le crisi geopolitiche – i principali indici azionari sono tornati ad avere un trend positivo nel breve periodo”. È quanto emerge dal l’analisi di Freedom Finance Europe, che ha esaminato i principali conflitti degli ultimi 40 anni.

“Negli ultimi 40 anni, gli indici europei – l’indice DAX è utilizzato come benchmark – hanno dimostrato un pullbacks (un ritorno, cioè, dei prezzi verso precedenti livelli) a breve termine delle quotazioni, in concomitanza con vari eventi geopolitici. Allo stesso tempo, entro un mese dall’inizio degli episodi (guerre, operazioni militari, atti terroristici ecc…), nella maggior parte dei casi, l’indice è salito in area positiva (alcuni esempi: gli attentati dell’11 settembre, gli attacchi terroristici a Londra e Madrid e i conflitti militari in Ucraina), si legge nell’analisi di Francesco Bergamini, rappresentante di Freedom Finance Europe in Italia.

Israele è il 25° partner commerciale dell’UE, e rappresenta solo lo 0,8% del commercio totale di beni dell’UE nel 2022. Ecco perché, se il conflitto tra Israele e Hamas non coinvolgerà nuovi grandi partecipanti (ad esempio l’Iran), “non crediamo che l’effetto reale sull’economia europea e sulle imprese europee sarà significativo”, spiega ancora Bergamini sottolineando di non aspettarsi “che l’impatto del conflitto in Medio Oriente abbia un effetto a lungo termine sul mercato e sul sentiment degli investitori in Europa”.

“Come stiamo vedendo, dopo tre giorni di calo dei rendimenti dei titoli di Stato tedeschi con scadenza a 10 anni, i guadagni sono tornati ai massimi locali nel giro di una settimana e l’indice DAX è stato sotto pressione per il primo giorno, per poi crescere per due sessioni di trading. I prezzi del petrolio sono saliti per 2 settimane da 82 a 93,3 dollari (al picco), ma hanno poi perso gran parte della crescita cumulata. Nel complesso, manteniamo una visione neutrale della regione: le valutazioni attuali sono inferiori ai livelli storici, mentre l’Europa continua a rimanere in bilico sull’orlo della recessione (il PIL è diminuito dello 0,1% Qurter-on-Quarter nel 3° trimestre)”, si legge nella lunga analisi. (Teleborsa)