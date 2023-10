Borsa di Milano: FTSE MIB poco mosso ad un'ora dall'apertura (13 ottobre 2023)

Il 13 ottobre 2023 si apre con un clima di crescente incertezza sui mercati globali, catalizzato dalla recente escalation del conflitto tra Israele e Hamas. Tuttavia, la Borsa di Milano ha mostrato una certa resilienza, con l’indice FTSE MIB che ha registrato una leggera flessione dello 0.25%, posizionandosi in area 28.430 punti​ dopo una apetura leggermente positiva​.

ATTENDESI ONDATA DI RISULTATI

L’avvio della stagione degli utili del terzo trimestre catalizza l’attenzione degli investitori, con giganti come Tesla, Bank of America e Goldman Sachs pronti a svelare i loro bilanci. In un quadro macroeconomico ancora nebuloso, gli occhi sono puntati anche sui prossimi dati economici che delineeranno lo stato di salute delle economie di Stati Uniti, Cina e Gran Bretagna.

TURBULENZE NEL SETTORE IMMOBILIARE

Il colosso immobiliare cinese Country Garden è sotto i riflettori, con l’orologio che ticketa verso la scadenza per onorare i pagamenti delle cedole e evitare un default su un debito offshore di quasi 11 miliardi di dollari. Parallelamente, l’ecosistema imprenditoriale italiano mostra segnali di inquietudine, con il tasso di default delle imprese in ascesa, proiettato a chiudere il 2023 vicino al 3%​.

SFIDE ELETORALI IN VISTA

Le imminenti elezioni in Polonia e in altri mercati emergenti potrebbero rimescolare le carte, con tematiche quali costo della vita e immigrazione che potrebbero riecheggiare ben oltre i confini nazionali, influenzando anche i rapporti con l’Unione Europea.

SPERANZE BANCARIE

Nonostante il clima di cautela che pervade i titoli bancari europei, gli analisti conservano un cauto ottimismo, prevedendo una crescita degli utili adjusted del 25% per quest’anno, seguita da un incremento del 6% nel 2024.

IL PESO DELL’INFLAZIONE

La Banca d’Inghilterra continua a destreggiarsi tra dati sull’inflazione ostinati e un mercato del lavoro in evoluzione. Con l’inflazione che sovrasta l’obiettivo del 2%, gli occhi sono puntati sui prossimi dati sull’occupazione e sull’inflazione previsti per il 17 e 18 ottobre.

La complessità della scena geopolitica si intreccia con le dinamiche economiche globali, mantenendo gli investitori in stato di vigilanza. L’orizzonte è carico di variabili e l’attenzione è alta su come si evolveranno sia il contesto geopolitico che gli scenari economici nei prossimi giorni e settimane.