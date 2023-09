MPS estende guadagni su rumors allungamento tempi cessione

(Teleborsa) – Brillante rialzo per Banca MPS, che segna un guadagno del 4,72% in Borsa. Il titolo ha ritrovano appeal sulle indiscrezioni che parlano di un allungamento dei tempi di cessione della partecipazione del MEF. Secondo il quotidiano La Stampa, il Ministero dell’Economia potrebbe “prendere più tempo” per la cessione del controllo dell’Istituto senese o valutare la vendita di una quota non di controllo “in una o più tranches”. Una soluzione osteggiata dalla Banca d’Italia, che invece punterebbe ad una vendita “in tempi rapidi”.

Comparando l’andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che l’istituto di Rocca Salimbeni mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +12,55%, rispetto a +0,83% del principale indice della Borsa di Milano).

Le implicazioni di breve periodo di Monte Paschi sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 2,717 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 2,581. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,853.