Il Nasdaq risorge grazie al decollo delle sue stelle: Tesla recupera l'8% con l'ottimismo di Musk

Il Nasdaq risorge con le sue stelle

Chiusura positiva a Wall Street. A sostenerla gli acquisti dei ‘cacciatori di occasioni’ e dalla speranza che il rallentamento del mercato del lavoro statunitense possa convincere la Fed a frenare la stretta monetaria. L’indice Dow Jones ha guadagnato l’1,05% a 33.221 punti, l’S&P 500 l’1,71% a 3.847 e il Nasdaq il 2,59% a 10.478. Ma l’allerta resta alta. L’incubo del Covid non è passato e la sua diffusione potrebbe impattare duranente sul futuro. La rottura di quota 10 mila potrebbe aprire un buco in direzione 9 mila punti.

L’attenzione degli investitori si è concentrata soprattutto il tech, le cui stelle quest’anno si sono spente. La crescita delle nuove richieste di sussidi di disoccupazione settimanali, dimostrano che i rialzi dei tassi cominciano ad avere effetto sull’economia reale. Il rendimento dei T-Bond decennali è sceso di 2,2 punti con effetti benefici per le mega-tech, maggiormente sensibili all’andamento del costo del denaro. Ora la partita è tutta giocata sulle scelte della Fed.

In rimonta anche le compagnie aeree, penalizzate da ritardi e cancellazioni seguite all’imperversare della tempesta di neve e gelo che ha messo in ginocchio gli Usa. Southwest Airlines ha guadagnato3,71%, Delta Airlines il 2,24% e United Airlines l’1,72%.

Più cauto il comparto petrolifero.. ExxonMobil è salita dello 0,77%, Chevron dello 0,73%, ConocoPhillips dello 0,99% e Marathon Oil dell’1,09%

Le stelle di Wall Street

Apple

Corre +2,9%, prova a rimbalzare dai minimi degli ultimi 18 mesi toccati ieri.

Tesla

Vola +8,8%. Morgan Stanley sostiene che la caduta della quotazione abbia creato una opportunità di acquisto. Il fondatore Elon Musk nella lettera ai dipendenti ha annunciato che la casa automobilistica sarà la società a maggior valore della Terra. Il Nasdaq ringrazia.

Netflix

Guadagna il 5,14% il broker CFRA ha promosso il titolo con raccomandazione “Molto interessante” , e target price aumentato a 310 dollari da 225 dollari. “Pensiamo che sarà difficile per i concorrenti raggiungere Netflix, uno dei pochi fornitori di streaming redditizi su scala globale” , scrive l’analista Kenneth Leon.

Starbucks

Scende dell’1,04%. Prosegue l’espansione in Italia, con l’apertura del suo ventitreesimo punto vendita nel paese nella stazione di Santa Maria Novella a Firenz e, con altri tredici in rampa di lancio per il 2023.

Walt Disney

Sale del 3,6% Il secondo Avatar (Le vie dell’acqua) ha superato la soglia del miliardo di dollari di incassi a livello globale, a due settimane dall’uscita.

Energia

Petrolio

Ha terminato la giornata in calo dello 0,7% a 78,40 dollari a barile, con le preoccupazioni per l’espandersi della pandemia di coronavirus in Cina parzialmente controbilanciate dall’aumento a sorpresa delle scorte a stelle e strisce, cresciute di 718.000 barili contro un atteso calo di 1,520 milioni.

Gas

Il future con scadenza gennaio ha guadagnato il 3,01% a 83,80 euro per megawattora. Il calo di quete settimane ha prodotto i primi effetti. Le bollette della luce caleranno del 19,5% nel primo trimestre del 2023 rispetto all’ultimo trimestre del 2022, per gli utenti che sono ancora sul mercato tutelato e non hanno optato per il libero mercato (circa il 33%).

Merito dei prezzi bassi del gas e degli interventi del governo contro il caro bollette. Ma non bisogna cantare vittoria: i mercati energetici rimangono molto volatili, nuovi aumenti potrebbero arrivare durante l’inverno.

Valute

Chiusura in rialzo per l’euro contro il dollaro, indebolito dalla recrudescenza della pandemia di coronavirus in Cina. Il cambio si è attestato a circa 1,0660.