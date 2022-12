Negli Usa aumentano i disoccupati: le borse festeggiano. Milano è la migliore d'Europa

Disoccupazione Usa e mercati

Negli Usa ci sono più disoccupati del previsto. Una buona notizia per i mercati a cominciare da Wall Street che apre in rialzo superando le preoccupazioni determinate dalla ripresa del Covid.

La reazione positiva non è frutto di cinismo ma solo di una previsione. Un numero di disoccupati più alto del previsto potrebbe spingere la Fed ad allentare la stretta monetaria. L’argomento maggiore dei falchi era proprio questo: finché il mercato del lavoro tiene la priorità è la guerra all’inflazione. Quindi avanti con l’aumento dei tassi fino a raggiungere l’obiettivo del 5%. Ora però potrebbe arrivare qualche ripensamento considerando che anche il fronte dell’occupazione comincia a mostrare qualche crepa.

Il dipartimento del lavoro segnala che i sussidi di disoccupazione sono stati pari a 225 mila per la settimana conclusasi il 24 dicembre. Si tratta di un aumento di 9 mila unità rispetto alla settimana precedente e leggermente superiore alla stima di 223 mila degli analisti. Le richieste continue a lungo termine, che sono indietro di una settimana rispetto al numero principale e indicano il numero reale di disoccupati, sono balzate a 1,71 milioni, con un aumento di 41 mila, al livello più alto dall’inizio di febbraio.

Le borse europee

La spinta ha portato in rialzo anche le Borse europee. Il listino migliore è Milano che guadagna l’1,2%, seguito da Francoforte che avanza dell’1,03%. Parigi segna +0,97% e Madrid +0,72%. Minore il rialzo di Londra che termina a +0,22% .

A Milano la blue chip migliore è Saipem con un rialzo del +4%. Si avvicina ai massimi degli ultimi sei mesi toccati in novembre a 1,1570 euro. Il titolo perde il 75% dall’inizio dell’anno. Il +80% degli ultimi tre mesi colloca Saipem al primo posto tra le blue chip del FTSEMIB, che si ferma a +16,50%. Websim ha un prezzo obiettivo a 1,20 euro.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

Questa mattina avevamo segnalato Tinexta dopo l’acquisto del 20% di Defence Tech Holding (società quotata all’Egm) al prezzo di 4,9 euro per azione. Tinexta oggi ha guadagnato il 5,65% a 23,2 euro. L’accordo prevede la possibilità che nel 2024 Tinexta lanci l’Opa finalizzata al delisting. Anche per questo oggi Defence Tech Holding ha guadagnato il 14,45% a 4,39 euro.



ENERGIA

Petrolio

Le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono aumentate, al contrario delle attese. Registrato un rialzo di 0,718 milioni di barili contro attese per un calo di 0,7 milioni. Il Wti si mantiene decisamente in calo: ora perde l’1,29% a 77,94 dollari al barile.

Gas

Rimbalza del +4%, allontanandosi dai minimi degli ultimi dieci mesi. Dicembre presenta un bilancio in profondo rosso: -40%.

Bond

Seduta positiva per i titoli di Stato. I corsi sono risultati tutti in progresso e i decennali italiani hanno sovraperformato rispetto agli altri titoli sovrani ‘core’ dell’eurozona con la conseguenza che lo spread con i Bund è tornato a restringersi finendo a 208 punti da 213 di ieri. Il rendimento cala così al 4,53% (4,63% in avvio e 4,64% nel finale di mercoledì).

Valute

Euro in lieve ascesa a 1,066 sul dollaro.

Oro

Sale dello 0,6% a 1.815 dollari.