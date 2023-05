Opa Sababa Security, c’è il rilancio a 4,28 euro da 3,90 euro

Nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da HWG Group BidCo sulle azioni ordinarie di Sababa Security, società italiana attiva nel settore della cybersecurity e quotata su Euronext Growth Milan, l’offerente ha comunicato di aver incrementato il corrispettivo da 3,90 a 4,28 euro per ciascuna azione portata in adesione.

A fronte dei nuovo corrispettivo, l’offerente informa di aver ricevuto in data odierna impegni di adesione per complessive 1.051.200 azioni, rappresentative del 14,147% del capitale sociale e del 45,108% delle azioni oggetto dell’offerta, da parte di taluni azionisti.



“Si precisa che, nel ribadire la valenza strategica dell’offerta, l’offerente conferma che il nuovo corrispettivo pari a 4,28 euro è da considerarsi finale e definitivo“, si legge in una nota.

Infine, l’offerente ha trasmesso alla CONSOB istanza per prorogare il periodo di adesione di ulteriori 5 giorni di Borsa aperta. In caso di proroga, il periodo di adesione terminerà il 12 maggio 2023. Qualora ne ricorrano i presupposti, il periodo di adesione si riaprirà per le sedute del 22, 23, 24, 25 e 26 maggio. L’offerente provvederà a comunicare la proroga al periodo di adesione concordata con CONSOB.

(Foto: Photo by Nicholas Cappello on Unsplash)

