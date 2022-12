Partenza al ribasso per Piazza Affari con il ritorno dell'incubo Covid. L'oro va di moda

Piazza Affari al ribasso con l’incubo Covid

Piazza Affari si appresta a chiudere l’anno peggiore dal 2018 con una perdita superiore al 13%. Anche oggi si parte in negativo. I future sono in calo con l’EuroStoxx50 che cede lo 0,21%. In negativo anche i singoli listini con Milano che perde lo 0,23%, Parigi lo 0,28%, Francoforte lo 0,27%.

L’impennata del Covid in Cina ha turbato gli investitori a cominciare da Wall Street. Il Dow Jones perde l’1,10%, l’ S&P l’1,22%. Il Nasdaq perdendo l’1,35% a 10.213,29 punti è tornato ai minimi da luglio 2021. Non va meglio in Oriente. L’indice MSCI Asia-Pacifico, escluso il Giappone, perde l’1,06% ed è impostato per la terza settimana consecutiva di perdite. Le borse cinesi sono in ribasso dello 0,4%, mentre il mercato azionario di Hong Kong scende dell’1%. Nikkei giapponese -1,06%, sul minimo da quasi tre mesi.

Secondo gli analisti di Nomura potrebbero esserci ondate significative di infezioni in tutta la Cina, che potrebbero diffondersi dalle aree urbane a quelle rurali, durante gli spostamenti per il Capodanno Lunare che cade il 22 gennaio.

TITOLI CALDISSIMI

Tinexta

Ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 20% di Defence Tech Holding per 25 milioni di euro. Il closing è atteso per la prima metà del 2023. Notizia positiva per il titolo.

SOTTO LA LENTE

Avio

A 9,52 euro proseguono i tentativi di reazione dopo 3 settimane pesanti.

Banco Bpm

A 3,35 euro tiene sotto pressione i massimi di periodo a 3,4 euro Se dovesse superarli andrebbe in direzione 4 euro.

Elica

Con la chiusura a 2,96 euro accelera dopo aver rotto la resistenza a 2,8 euro Il superamento di quota 3 euro conferirà maggior consistenza al movimento..

Enel

Chiusura a 5,05. Il superamento della fascia 5/5,2 euro apre rinnovati spazi di rialzo, sebbene finora non acceleri.

Indel B

Quotazione 24,6 euro. Il superamento di 24 euro favorisce allunghi sui top di un anno fa in zona 29 euro.

Intercos

A 13 euro consolida sui nuovi top di periodo segnati ieri: prossime resistenze in zona 14 euro

Saipem

Quotazione 1,10 euro. Ieri è scivolato fino a 1,0740 euro, ma poi recupera con decisione. Prossima tappa 1,15 euro da superare prima di andare verso 1,2 euro.

ANALISI DELLA TENDENZA

FtseMib (23.770) – La forbice 23mila- 25mila sarà range all’interno del quale i prezzi rimarranno ancora per un po’. Crescono però i rischi al ribasso. Il Nasdaq si avvicina pericolosamente ai minimi dell’anno segnati lo scorso ottobre a 10.088 punti. Il cedimento a fine anno di questo livello o, peggio, di area 10mila punti potrebbe portare ad un avvio del 2023 piuttosto traumatico per i Tech statunitensi, con obiettivi di breve anche verso 9mila punti. Alziamo l’allerta.

PREVISIONI

Michele De Michelis, Responsabile investimenti di Frame Asset Management, società indipendente focalizzata nelle gestioni a ritorno assoluto, nel suo punto mensile segnala che sull’equity, “abbiamo tenuto un sottopeso molto importante. Stiamo vivendo un vero e proprio ”bear market” causato da più fattori (guerra, shock inflattivo, rialzo dei tassi).

Tra le scelte azzeccate, sicuramente annoveriamo l’inserimento dell’azionario di tipo ”VALUE” sia in forma unidirezionale (o Long only) sui titoli statunitensi sia in modalità long /short sui titoli europei. Tra gli errori l’esposizione (seppur minima) all’azionario emergente, in particolare a quello cinese. Eravamo convinti che XI Jinping avrebbe fatto di tutto per sollevare l’economia nell’anno della sua terza elezione. Molto volatile ma neutra nel complesso la posizione sulle energie rinnovabili. Tornando al presente, noto che il consensus è tutto per un proseguimento dei ribassi anche per il 2023, visto che gli utili diminuiranno a causa della recessione e i multipli si dovranno contrarre.

Per quanto siamo anche noi della stessa opinione da tempi non sospetti, la sensazione è che non sarà una passeggiata di salute e che assisteremo a parecchi colpi di scena e numerosi falsi movimenti”. Secondo l’esperto la pericolosità del bear market sta proprio nel far credere che non esiste e quindi come sempre la cosa più difficile sarà il timing in entrata, perché se è vero che il 2022 è stato l’anno delle cause e il 2023 sarà l’anno delle conseguenze. Ad un certo punto ci sarà il momento dell’adattamento e dei rimedi e quindi dovremo tornare ad essere coraggiosi sperando come sempre che la storia si ripeta.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI

Promossi

Niente da segnalare

Bocciati

Niente da segnalare

Conferme

A2A

Mediobanca Securities conferma rating Neutral e TP di 1,85 € dopo l’accordo con Volta Gestione Energie che prevede l’ingresso di A2A, con quote di maggioranza in VGE05, società che ha ottenuto l’autorizzazione per un impianto fotovoltaico in provincia di Udine (il cosiddetto progetto ”Santo Stefano”).

Banco Bpm

Equita Sim conferma rating BUY, con TP pari a 4,2 €. Gli esperti si focalizzano sulle dichiarazioni dei vertici del gruppo secondo cui il piano industriale 2021-24 è già quasi un anno avanti rispetto alle aspettative. Il piano prevede un utile netto al 2024 di 1,05 mld (rispetto a nostra stima di 853 mln per il 2023 e 1,05 miliardi al 2024). Segnaliamo che l’ Euribor a tre mesi sta continuando a salire: la media per il 2023 è pari ora al 3,5% (dal 3% di metà novembre) e del 3,2% sul 2024, conclude Equita.

Enav

Akros conferma rating Neutral e TP di 4,4 € dopo che Eurocontrol ha pubblicato le tariffe per il 2023, giudicate dagli esperti di Akros in linea con le loro stime.

Erg

Akros conferma rating BUY e TP di 39 € dopo l’acquisizione del 100% del capitale di Instalacion Fotovoltaica Arericsol VIII, società proprietaria di un impianto solare fotovoltaico situato a Fregenal de la Sierra, nella comunidad autonoma de Extremadura, con una capacità installata di 25 MWp. Gli esperti segnalano che l’azienda sta espandendo in misura rilevante la sua capacità nelle rinnovabili e in questo contesto il mercato spagnolo è un importante componente del portafoglio dell”azienda.

Tim

Bestinver conferma rating BUY e TP di 0,68-0,78 €. Gli esperti ricordano che oggi si dovrebbe tenere un nuovo tavolo tecnico sulla rete.

PILLOLE DALL’ESTERO

ABB

Finalizza l’uscita dall’ex Power Grids e incassa 1,4 miliardi di $ dalla vendita a HITACHI del 19,9% ancora detenuto. Il colosso delle tecnologie per l’automazione e l’energia con base a Zurigo aveva ceduto l’80,1% di quella che oggi si chiama Hitachi Energy a fine 2018.

BOEING

BOC Aviation ha siglato un accordo per l’acquisto di 40 nuovi Boeing 737 Max 8. La commessa porta a 80 il totale degli ordini del nuovo modello di Boeing. La sussidiaria di Bank of China (Boc) attiva nel leasing aereo, con base a Singapore, non ha reso noti i dettagli economici della commessa. Gli aerei andranno in consegna tra 2027 e 2028.

3M

Gli analisti di Bank of America hanno confermato il rating Underperform e il TP di $ 120. “3M deve affrontare un’ampia varietà di contenziosi e costi di bonifica ambientale”, scrivono gli analisti. C’è potenzialmente un’altra causa PFAS in relazione alla fabbrica fiamminga. BofA ha aggiunto che il governo olandese sta indagando le opzioni legali contro la multinazionale a causa dell’inquinamento della parte olandese del fiume Schelda.

LYFT

Il titolo della rivale di Uber Technologies scivola per la prima volta sotto quota 10 $ a Wall Street (aveva debuttato sul listino nel 2019 a 72 $ di valore). Il 2022 di Lyft è stato condizionato dal costante taglio dei costi e da perdite in crescita anche a causa della minusvalenza registrata per l’investimento in Argo Ai, la start-up attiva nello sviluppo di tecnologie per la guida autonoma che ha chiuso i battenti (regalando 2,7 miliardi di $ di svalutazioni al principale investitore Ford Motor).

NIO

Forti vendite, il colosso cinese delle auto elettriche rivale di Tesla. A pesare è la decisione di tagliare le stime sulle consegne, a causa dei problemi che stanno colpendo la catena di approvvigionamento, per via del boom di infezioni Covid in Cina. NIO prevede ora di consegnare tra 38.500 e 39.500 veicoli, in calo rispetto alle proiezioni iniziali di consegne tra 43.000 e 48.000 unità.

PALO ALTO

Cantor Fitzgerald ha nominato Palo Alto Networks tra le migliori scelte tecnologiche per il 2023. Il broker vede un’opportunità d’acquisto a valutazioni interessanti. Gli analisti guidati da Brett Knoblauch prevedono “un anno record” del settore software. Le aziende tenderanno a “bloccare la crescita delle spese tagliando gli organici”. Date le valutazioni (contenute), “crediamo che assisteremo a un ritorno degli acquirenti strategici”. Palo Alto è la migliore scelta nel segmento del software sia per la sua valutazione, sia perché “ha pubblicato una serie di robusti risultati nel campo della sicurezza informatica”. La società capitalizza circa 42 miliardi e da inizio anno ha perso il -25%, meglio del -33% perso dal NASDAQ. La società, con sede a Santa Clara in California, è tra i leader mondiali nel campo della sicurezza informatica. I suoi prodotti principali sono una piattaforma che include firewall avanzati e offerte basate su cloud che estendono tali firewall per coprire altri aspetti della sicurezza. Cantor Fitgerald ha una raccomandazione Overweight con TP 220 $. Oggi vale 139 $.

PELOTON INTERACTIVE

L’azienda newyorkese (specializzata in attrezzature ginniche e in corsi di fitness in streaming) ha annunciato che venderà anche biciclette ricondizionate, con sconti fino a 500 $ rispetto ai prezzi dei prodotti nuovi. Peloton era stato uno dei fenomeni del lockdown, registrando un boom di vendite da parte di consumatori confinati dentro alle mura domestiche. Con la riapertura delle palestre e il ritorno all’aria aperta il suo business ha iniziato a soffrire. Di recente Peloton aveva anche ampliato il suo programma di noleggio di attrezzature.

TESLA

Manca il rimbalzo dopo perso ieri oltre l’11%. Il titolo ha toccato il minimo dall’agosto 2020 ed è uscito dalla lista delle prime 10 società statunitensi per capitalizzazione. Il calo è provocato dal blocco della produzione per una settimana presso lo stabilimento di Shanghai, a causa di una nuova ondata di Covid. Le azioni Tesla sono scese in 10 degli ultimi 11 giorni di contrattazione e hanno perso circa il 31% durante una striscia di sette sedute. Il titolo si avvia a registrare il suo peggior mese, trimestre e anno di sempre. Ha superato Meta, diventando il titolo peggiore del 2022 tra le aziende tech di maggior valore.

OBBLIGAZIONI

Resta in tensione il mercato obbligazionario della zona euro. Bund a 2,50%. BTP a 4,61%. Dicembre si prospetta un mese decisamente negativo a causa delle ultime esternazioni da “falco” degli esponenti della BCE: -8,5% il BTP, -5,2% il Bund. Migliore il quadro negli USA dove il Tbond a dieci anni è a 3,86% sul massimo da cinque settimane. I mercati stanno ora scontando un aumento dei tassi di 25 punti nel meeting della Federal Reserve di febbraio e stimano che i tassi statunitensi raggiungano un picco del 4,94% nella prima metà del prossimo anno

ENERGIA

Petrolio

il barile Wti con consegna a febbraio è scambiato a 78,26 dollari con un calo dello 0,89%. Il Brent con consegna a febbraio passa di mano a 82,83 dollari con un calo dello 0,52%. L’aumento dei casi di Covid ha sollevato dubbi sulla ripresa della domanda in Cina. Attesa per i dati sulle scorte USA.

Gas

Rimbalza del +2% a 81,30 euro per mwh, prezzo poco sopra i minimi da febbraio. Il primo terminal galleggiante per il gnl della Finlandia è stato dislocato nel porto meridionale di Inkoo, che si trova a 60 chilometri a ovest di Helsinki. La sua capacità è destinata a coprire il fabbisogno di gas di Finlandia e Estonia che a sua volta sta sviluppando un progetto di terminal Gnl.

VALUTE

Euro in lieve discesa a 1,062 sul dollaro Il Dollar Index, che misura l’andamento rispetto alle sei principali valute mondiali, scende dello 0,10%.

ORO

Sale dello 0,2% a 1.808 dollari. Dicembre viaggia con un progresso del +2,2%, che si aggiunge al +8,3% di novembre, un segno tangibile che il vento è cambiato in meglio. Una chiusura di settimana/anno sopra area 1.800 dollari aprirebbe la strada al ritorno verso i top assoluti oltre i 2mila dollari