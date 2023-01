Piazza Affari parte al rallentatore, per la settimana decisivo il Pil Usa di giovedì

Apertura di Piazza Affari al rallentatore

Piazza Affari comincia la settimana senza particolari spunti con l’indice Ftse Mib piatto. I mercati sono orfani delle principali piazze cinesi rimaste chiuse per il Capodanno lunare. Attesa di una settimana ricca di spunti chiave, in cui saranno diffusi diversi Pmi di gennaio, la lettura del Pil Usa del quarto trimestre e parecchie trimestrali importanti, a partire, domani, da quella di Microsoft.

L’indice di fiducia dei consumatori in Europa

C’è attesa oggi per la fiducia dei consumatori elaborata dalla Commissione Europea, gli analisti prevedono il terzo miglioramento consecutivo, in scia al calo dei prezzi dell’energia. Negli Usa giovedi’ sarà pubblicata la lettura del Pil del quarto trimestre, che dovrebbe rallentare dal 3,2% al 2,6% annualizzato, anche se la Fed di Atlanta lo stima in accelerazione al 3,5%.

“Un Pil al 3,5%, come quello previsto dalla Fed di Atlanta, piacera’ meno ai mercati di un Pil andato male. – spiega Antonio Cesarano chief global strategist di Intermonte- Sia per l’effetto confronto, sia perche’ potrebbe spingere la Fed a frenare sui ribassi dei tassi. In questo momento, agli occhi delle banche centrali, l’economia non deve crescere troppo”. Oggi torna a parlare la Lagarde, dalla quale non sono attese novita’ rispetto a quanto gia’ espresso la scorsa settimana.

Attesa una settimana negativa

“Questa settimana – commenta Antonio Cesarano, – penso che un po’ di ‘storno’ ci possa ancora essere, il che significa che le Borse potrebbero calare ancora. Fa più freddo e questo potrebbe contribuire a far salire il prezzo del gas in Europa e anche il petrolio potrebbe salire sulla scia delle riaperture in Cina. Penso quindi a una settimana più negativa che positiva, anche se molto dipendera’ dalle trimestrali e in particolare da Microsoft”.

Poi sarà la volta di Texas Instruments, e successivamente Tesla, che ha già annunciato un calo dei prezzi delle sue auto. Sugli utili c’è un’aspettativa generalizzata di taglio delle stime. Questa settimana usciranno anche i primi dati di aziende europee e i riflettori saranno puntati su quelli di giovedi’ del colosso del lusso francese Lvmh, per capire quanto pesera’ sugli utili lo shopping dei cinesi, che dopo le riaperture hanno ripreso ad acquistare senza freni, per rifarsi di tre anni di astinenza.

Il Pmi nell’Eurozona

Domani escono i Pmi, gli indici anticipatori, di Eurozona, Usa, Gb e Giappone. Gli indici europei complessivi, comprensivi di servizi e industria, dovrebbero restare in contrazione a gennaio.