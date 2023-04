Piazza Affari positiva trainata dai petroliferi. Corre Unicredit

L’Opec+ ha annunciato il taglio della produzione

Piazza Affari apre positiva in progresso dello 0,35% dopo l’annuncio che l’Opec+ ridurrà produzione. Il boom del prezzo del petrolio (+ 5% con il Wti maggio a 79,5 dollari al barile e il Brent giugno a 84 dollari al barile) e le nuove commesse fanno bene a Saipem che sale di quasi il 6% e a Eni, in progresso del 3,63%. Bene anche Tenaris a 3,32%. Parte oggi la prima tranche da 2,343 miliardi di € dell’aumneto di capitale Unicredit, si concluderà entro giugno. La seconda da 1 miliardo verrà eseguita nella seconda parte dell’anno. In lieve flessione Francoforte e Zurigo, Madrid la peggiore (-0,3%).

SCIUKER FRAMES

Ha stipulato, attraverso la controllata Sciuker Ecospace, una nuova partnership con Banco BPM. L’accordo prevede la cessione di 30 milioni di euro di crediti fiscali riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica collegati al Super Ecobonus.

PREVISIONI

“Ci aspettiamo che l’attività dei mercati resti relativamente bassa questa settimana prima della pausa pasquale – segnalano gli analisti di Unicredit – L’agenda dei dati macroeconomici è leggera nell’area dell’euro mentre gli investitori presteranno particolare attenzione alla componente sui prezzi pagati dell’indice Ism manifatturiero Usa (che sarà diffuso a metà pomeriggio). E’ probabile che la pressione al rialzo del prezzo del petrolio metta pressione anche sui rendimenti visto che metterà in discussione il quadro positivo sull’inflazione che ha supporto i mercati del reddito fisso alla fine della scorsa settimana”.