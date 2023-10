Piazza Affari debole in attesa della Bce. Giù Saipem, St e Nexi

Apertura in forte ribasso per Piazza Affari sulla scia di Wall Street e delle borse asiatiche. L’indice Ftse Mib perde l’1,09% a 27.128 punti. Frazionalmente positiva Leomardo (+0,46%), mentre affonda Saipem (-4,11%) dopo i dati dei primi nove mesi. Male ancora Nexi (-3,58%) dopo il crollo di ieri e anche St (2,86%) nonostante i dati trimestrali in tenuta.

In calo del 2% anche Stellantis dopo l’annuncio dell’ingresso nel capitale del produttore cinese di auto elettriche Leapmotor.

C’è molta attesa per la riunione della Bce che dovrebbe mantenere fermi tutti i tassi di interesse di riferimento, lasciando il tasso di deposito al 4%. Ciò è ulteriormente supportato dalla debolezza dei dati Pmi di ottobre, che hanno indicato chiaramente un rallentamento in atto, e dall’ultima indagine sul credito bancario, che ha mostrato un ulteriore inasprimento delle condizioni di finanziamento e una domanda di prestiti contenuta.

Il rendimento del Btp a 10 anni resta a ridosso della soglia del 5% (al 4,976% oggi, 26 ottobre) e lo spread sopra quota 200 punti (204,3 punti base nel giorno anche dell’asta di 3 miliardi di euro di Bot semestrali).

BCE