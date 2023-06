Piazza Affari giù in attesa della Bce Analisti divisi su Tim

Piazza Affari apre in calo in attesa della Bce

Apertura in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib è in flessione dello 0,25% a 27.712 punti. Sopra la parità Fineco (+0,8%) e Banca Mps (+0,36%), mentre sono deboli Banca Generali (-1,57%) e Iveco (-1%). Dopo la decisione della Fed di lasciare i tassi d’interesse invariati, oggi gli occhi sono puntati sulla decisione della Bce.

Tim sotto i riflettori degli analisti

Resta sotto i riflettori Tim all’indomani del cda che ha cooptato “a sorpresa” come nuovo consigliere Alessandro Pansa. I titoli del gruppo di tlc salgono dello 0,50% a 0,26 euro,. La nomina di Pansa, attuale presidente di Sparkle e di Telsy, le due realtà della galassia Tim che gestiscono, rispettivamente, il business dei cavi sottomarini e della cybersecurity, è arrivata a maggioranza e il suo nome è stato preferito a quello di Luciano Carta, ex presidente di Leonardo, indicato dai francesi di Vivendi per sostituire Arnaud de Puyfontaine. Nove consiglieri hanno votato per Pansa (Rossi, Labriola, Bonomo, Camagni,

Carli, Ferro Luzzi, Gorno Tempini, Sapienza e Sarmi), mentre Carta ne ha raccolti 5 (Boccardelli, Falcone, Gallazzi, Moretti e Romagnoli). Come indicato dagli analisti di Equita, «entrambi i profili sono di alto livello e Pansa avrebbe il vantaggio, secondo quanto sarebbe emerso dalla discussione consiliare, di conoscere già il dossier NetCo». In questo quadro, gli esperti della sim milanese indicano che «sarà importante verificare la reazione di Vivendi che al momento non ci risulta abbia commentato l’esito del cda. Non riteniamo probabile una mossa di Vivendi per chiedere la revoca del cda, mossa che rischierebbe di destabilizzare il gruppo in una fase molto delicata. Se il cda di Tim del 22 decidesse di procedere con il progetto di cessione di NetCo, su cui Vivendi si è già chiaramente espressa con una visione negativa, ci aspettiamo piuttosto un confronto assembleare».

Il giudizio di Intermonte

Per Intermonte «da questo colpo di scena della nomina di Pansa ci aspettiamo reazioni forte da parte di Vivendi, almeno a parole, ma ci sentiremmo di escludere in questa fase così delicata una mozione da parte dei francesi per convocare un’assemblea straordinaria e sfiduciare l’attuale cda, che peraltro scade ad aprile prossimo con l’assemblea di approvazione dei risultati. Una mozione di revoca da parte dei francesi non avrebbe esito scontato (quorum richiesto del 50%+1) e rischierebbe anche di far irritare Cdp/governo mettendo a rischio la continuità dell’attuale management soprattutto alla vigilia di un voto chiave come quello per NetCo». Invece, continuano, «leggiamo molto positivamente le indiscrezioni sull’eventuale decisione del cda di Tim di settimana prossima di non perdere altro tempo ed entrare in trattative esclusive con Kkr e sul contestuale coinvolgimento di F2i a fianco di Kkr: questa operazione potrebbe garantire un presidio pubblico nell’azionariato di NetCo e ottenere facilmente il via libera antitrust, senza dover aspettare il break up di Open Fiber per il futuro coinvolgimento anche di Cdp».

La Fed con bastone e carota

FED a quanto pare sa usare benissimo la “regola del bastone e della carota”. Tradotto in parole povere: lascio invariati i tassi perchè l’inflazione rallenta, ma attenti che potrei cambiare idea al prossimo giro, se esagerate con i festeggiamenti.

Secondo Websim il quadro di fondo è robusto, ma dobbiamo annotare che il rally dell’ultimo mese è andato ben oltre tutte le più rosee previsioni e qualche presa di profitto sarebbe del tutto fisiologica.

Il Nasdaq (+0,4%, 13.626) è arrivato al quinto rialzo consecutivo, convalidando la rottura della forte resistenza nel range 12.900/13.100 punti. Aperta la strada ad un allungo fino a 16mila punti. Flessioni verso le ex resistenze sono ora occasioni d’acquisto.

L’S&P500 (+0,1%, 4.372) ha confermato la violazione di quota 4.300 punti per la terza volta ed è su nuovi massimi da agosto. Una conferma a fine settimana rappresenterebbe una svolta importante con obiettivi sui massimi storici a 4.800 punti.

L’indice FANG Plus (+1,4%, 7.763), che raggruppa le dieci prime grandezze del mondo Tech USA, è ormai in vista del suo record storico a 8mila punti, che dovrebbe favorire le prese di profitto, idea a cui ci associamo. Performance strepitosa da inizio anno, +75%.

MSCI World (+0,3%, 2.939), su nuovi massimi da aprile 2022, confermata la violazione della soglia chiave dei 2.900 punti. Aperta la strada a nuovi importanti allunghi fino ai top assoluti.

MSCI Emerging Markets (+0,2%, 1.015 punti) ha confermato la rottura della soglia discriminante dei mille punti. La borsa del Brasile è stata grande protagonista ieri sera con un balzo del +2% che ha spinto l’indice Bovespa sui nuovi top da novembre. Il contributo della Cina (che pesa oltre il 30% del totale) potrebbe fare invertire la tendenza ribassista avviata dal 2021.

Nikkei 225 (+0,20%, 33.767) ha confermato la rottura dei 33mila punti e sembra ormai proiettato in direzione dei massimi storici del 1989 a 39mila punti. Il +21% dal primo gennaio lo colloca tra i migliori al mondo.