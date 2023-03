Piazza Affari affondata dalle banche, l'oro torna ai livelli di marzo 2022

Apertura in calo per Piazza Affari

Apertura all’insegna delle vendite per Piazza Affari, con il Ftse Mib che nei primi scambi perde circa l’1% Il listino milanese è allineato con le principale piazze continentali, con Francoforte che cede l’1,5%% e Londra in calo dello.

L’enigma delle banche

Ancora sotto pressione i bancari, con tutti i titoli del comparto che segnano nelle prime battute cali superiori al 2%. due banche tedesche che ieri, infrangendo un vero e proprio tabù, hanno annunciato che non eserciteranno l’opzione di riacquisto prevista da un loro bond AT1. Una mossa che, dopo quella del Credit Suisse (annullati oltre 16 miliardi di questa categoria di obbligazioni), crea nuove preoccupazioni tra gli investitori. A questo si aggiunge l’anticipazione di Bloomberg secondo cui i bond AT1 delle banche asiatiche hanno la stessa clausola capestro di Credit Suisse.

Prevale l’incertezza

Sui mercati prevale il clima d’incertezza. Il petrolio ha chiuso in forte calo gli scambi a New York, con il Wti che è sceso sotto i 70 dollari al barile. Salto in avanti dell’oro, che con un progresso del 2,4% a 1994 dollari l’oncia tocca il livello più alto dal 10 marzo del 2022, al picco della tensione per l’avvio della guerra in Ucraina.