Piazza Affari al rallentatore Tengono banche e petrolio

Apertura tiepida per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib perde lo 0.1% a 28.870 punti. A pesare negativamente è lo stacco cedola di Eni che impatta per uno 0.13% sull’indice. Forte apertura per i titoli bancari, dopo l’ennesimo rialzo dei tassi da parte della Bce: in vetta Banco Bpm che sale dell’1,7%, seguito da Mps a +1,64%. La crescita del prezzo del petrolio sostiene anche Tenaris (+0,7%). Male A2A, Leonardo e Moncler in calo di circa l’1% dopo la buona crescita di venerdì.

Borsa di Parigi -0,4%. Société Génèrale perde il 5% nel giorno della presentazione del piano strategico.

Le borse della Cina sono contrastate al termine della prima seduta della settimana. L’Hang Seng di Hong Kong perde l’1%. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen +0,5%.

Country Garden è in rialzo dell’1%, la pericolante società immobiliare deve pagare entro stasera gli interessi su un prestito in dollari, sempre stasera termina il periodo di grazia concesso dai creditori su un altro bond, questa volta in valuta locale.

Chiusi per festività i mercati dei bond e delle azioni di Tokyo, l’assenza degli operatori giapponesi si fa sentire soprattutto sulla compravendita delle obbligazioni.

Wall Street dovrebbe aprire intorno alla parità, dopo il passo indietro di venerdì. In una seduta condizionata dalla scadenza delle opzioni, il Nasdaq ha perso l’1,6%, l’S&P500 l’1,2%. L’indice VIX della volatilità è salito dell’8%.

Hanno chiuso in ribasso alcuni grandi nomi del tech, Nvidia -3,7%, Meta Platforms -3,5%. Arm Holding ha perso oltre il 4%. Softbank, primo socio della società dei chip che ha debuttato la scorsa settimana a Wall Street, secondo il Financial Times, starebbe progettando di investire “decine di miliardi” nell’intelligenza artificiale.

Anche questa settimana, la politica monetaria offrirà molti spunti agli investitori. Il Federal Open Market Committee della FED concluderà mercoledì una riunione di due giorni. I mercati dei futures prevedono in larga misura che il tasso sui fed-funds, attualmente al 5,25%-5,50%, non subirà variazioni. Maggiore attenzione potrebbe essere prestata alla sintesi aggiornata delle proiezioni economiche dei funzionari della banca centrale degli Stati Uniti.

Giovedì la Banca d’Inghilterra dovrebbe aumentare il suo tasso d’interesse target di un quarto di punto percentuale, portandolo al 5,5%. Venerdì, poi, la Banca del Giappone dovrebbe mantenere invariato il proprio tasso di interesse, negativo per lo 0,1%. Gli indici dei direttori degli acquisti, i dati sulle abitazioni e l’attesissima offerta pubblica iniziale di Instacart a Wall Street, saranno altri temi di rilievo per quanto riguarda l’America.