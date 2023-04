Piazza Affari svogliata aspettando il Pil Usa Per gli analisti +2%

Apertura in calo per Piazza Affari

Apertura in calo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che nelle prime battute segna -0,25% a 27.040 punti. La chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,67%, Nasdaq +0,48%) non da’ indicazioni alle piazze europee, che in apertura si muovono tutte in lieve calo.

Vendite su Mps, Saipem e Stm

In leggero rialzo lo spread a 188 punti base dopo le tensioni dei giorni scorsi sui titoli di Stato italiani.

Tra i titoli positivi nelle prima battute si segnalano Banco Bpm e Amplifon. Mentre segnano ribassi superiori all’1% Monte dei Paschi, Saipem e St Microelectronics.

Aspettando il Pil Usa

Usa. Nel primo pomeriggio in uscita la stima del Pil del primo trimestre, seguita dalla Fed. Il consensus stima +2,0% trimestre su trimestre, dal +2,6% del periodo precedente. Il quadro grafico della Borsa USA non è cambiato. L’S&P500 (4.055) oscilla poco sopra la soglia chiave dei 4mila punti, mentre il Nasdaq (11.854) oscilla poco sotto la soglia chiave dei 12mila punti. Nessuno dei due presenta spunti operativi degni di nota.

Per trovare novità interessanti bisogna trasferirsi altrove, nel mondo delle commodity e del forex:

1) Ieri il Gas Naturale europeo è sceso del -3% a 38,55 euro/mwh. E’ il nuovo minimo da gennaio 2022 e ovviamente la flessione depone a favore di una prospettiva di rallentamento dell’inflazione.

2) Il dollaro è scivolato sui minimi da 12 mesi sull’Euro a 1,1095.