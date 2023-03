Piazza Affari apre in crescita dell'1,62% e il Credit Suisse recupera il 30%

Inizio di seduta in rialzo per l’indice Ftse Mib della Borsa di Milano, che riporta un +1,62%, a quota 25.979,72 in apertura. Bene FinecoBank a 13,665 euro (+4,95%), Saipem a 1,193 (+4,6%) e Bper Banca a 2,385 euro (+3,88%). C’è attesa per la decisione della Bce sul rialzo dei tassi che potrebbe essere di soli 25 punti base dopo il terremoto bancario innescato da Svb e Credit Suisse. Intanto il titolo della banca elvetica a Zurigo risale del 30% a 2,2 franchi svizzeri.