Piazza Affari apre in leggero rialzo, sale lo spread.

Lieve rialzo per Piazza Affari

Piazza Affari apre in lieve rialzo, malgrado la chiusura di Wall Street e l’andamento delle Borse asiatiche non abbiano indicato una direzione chiara. In Europa prevale l’incertezza, con Francoforte che apre gli scambi in territorio negativo e Parigi appena sopra la parità. In rialzo più deciso invece Londra, con l’indice Ftse 100 che avvia gli scambi a +0,70%.

Ancora acquisti sul petrolio

In leggero rialzo lo spread tra Btp e Bund, a 181 punti base. Ancora in rialzo, seppur moderato, le quotazioni del petrolio. A innescare gli acquisti, la decisione a sorpresa dell’Opec+ di tagliare la produzione di greggio.