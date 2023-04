Piazza Affari apre in rialzo. Corre Bpm sulle nuove voci di unione con Unicredit

Piazza Affari in rialzo spinta dai bancari

Piazza Affari apre in rialzo, con un progresso dello 0,34% grazie agli acquisti che fin dalle prime battute premiano i titoli del comparto bancario. Dai mercati asiatici non arrivano spunti, con Tokyo incerta per tutta la seduta che chiude in leggero rialzo.

Corre Bpm sulle voci di combinazione con Unicredit

Prevalenza di acquisti in apertura anche nelle principali piazze europee, con Londra che salo dello 0,42%.

Nel listino milanese tra i titoli migliori spiccano Banco Bpm +2,5% con le voci di fusione con Unicredit. Montepaschi +1,8% e Bper +1,55%

Euro in lieve calo sul dollaro nei primi scambi in Europa. Ritraccia leggermente lo spread tra Btp e Bund, a 181 punti base.

ABITARE.IN

Gli analisti di Websim segnalano un’indagione di Scenari Immobiliari nel 2023 i prezzi delle case nell’hinterland milanese sono aumentati del 4,5%, e si stima che l’anno prossimo l’incremento possa raggiungere il +5%. Sembrano non incidere più i tanto alcuni fattori negativi, come la stretta sui mutui in corso, l’aumento dei costi dell’energia e lo stallo delle retribuzioni. Secondo Mario Breglia di Scenari Immobiliari “c’è una forte pressione abitativa che mantiene, o in molti casi accresce il livello dei prezzi. Che quindi non sono destinati a calare”.

TINEXTA

Gli analisti di Websim segnalano che continua il Buyback. Fra l’11 e il 14 aprile 2023, il gruppo attivo nei servizi di Cybersicurezza ha acquistato 5.500 azioni proprie al prezzo unitario medio di 20,23 Euro circa, per un controvalore complessivo di 111.301 Euro. Gli acquisti hanno la finalità principale di dare esecuzione al “Piano di Stock Option 2020-2022” e al “Piano di Stock Option 2021-2023”.

Tinexta detiene 1.727.445 azioni ordinarie proprie, pari al 3,659% del capitale sociale.