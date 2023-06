Piazza Affari in rialzo con Banco e Leonardo Oggi parla Powell

L’indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Senzen perde lo 0,7%, -1% la variazione da inizio anno.

La seconda economia del pianeta sta accelerando e la People’s Bank of China (PBoC) sta perseguendo politiche espansive. L’indice MSCI China si compra a multipli più bassi di quelli di Wall Street e dell’Europa, solo 9,3 volte gli utili attesi. I risultati del primo trimestre sono stati superiori alle attese ed UBS prevede una crescita degli utili del 14% quest’anno.

Ma la borsa di Shanghai, da inizio anno guadagna solo il 2%, -4% il bilancio in euro.

Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer di UBS GWM in Italia spiega in una nota di ieri che il pessimo andamento del listino cinese è da mettere in riduzione anche al fatto che la riduzione dei tassi d’interesse da parte della PBoC è stata marginalmente inferiore alle attese. Nel futuro però, già il prossimo mese, “altri tagli alle riserve di liquidità potrebbero venire annunciati. Inoltre, secondo Bloomberg e il Wall Street Journal ci sarebbero discussioni per ulteriori stimoli fiscali, probabilmente in aree come l’immobiliare residenziale e le infrastrutture. La riunione del Politburo alla finedi luglio potrebbe fornire nuovi spunti”.

Così come avvenuto in Occidente, il rimbalzo economico cinese si è rivelato molto dipendente dai consumi. Ramenghi afferma che “i servizi rimangono in buona salute e indicatori come i voli domestici e l’utilizzo delle metropolitane non mostrano cedimenti. Stanno invece rimanendo indietro il settore immobiliare e l’industria”. Secondo lo strategist, quel che preoccupa di più è la situazione geopolitica, “che resta spinosa”. La Cina piace ad UBS, ma con qualche cautela. “Nell’ambito di un portafoglio globale preferiamo quindi investire nell’indice allargato dei mercati emergenti (MSCI Emerging Markets Index), di cui la Cina rappresenta comunque circa il 30%.”.