Piazza Affari al rallentatore. L'ok di Fitch spinge Nexi

Prove di dialogo

Domani arriva a Pechino la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen. Il viaggio di quattro giorni segue gli accordi raggiunti a livello di capi di stato lo scorso novembre. Yellen vedrà il vicepremier He Lifeng ed altri alti funzionari, non il presidente Xi Jinping. Ieri le autorità cinesi hanno annullato la missione a Pechino dell’Alto rappresentante Ue per gli affari esteri, Josep Borrell. Non sono state fornite spiegazioni per l’annullamento del viaggio, ma si sa che l’Europa sta riconsiderando i legami economici con la Cina, definita sempre più di frequente come paesi concorrente economico e rivale sistemico.