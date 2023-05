Piazza Affari apre positiva (+0,23%). Bene Iveco, male Tim

Parte positiva Piazza Affari. Il Ftse Mib apre a +0,23% a 27.327 punti. In luce Iveco Group (2,83%) dopo la trimestrale, così come Bper Banca (+0,99%) e Banca Mediolanum (+0,98%). In flessione di 2 punti percentuali, invece, Telecom Italia sempre al centro di indiscrezioni e dopo i conti deboli.